https://ria.ru/20221116/belgorod-1831913488.html
В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва
В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва - РИА Новости, 16.11.2022
В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва
Четыре громких взрыва в небе раздались в центре Белгорода в среду днем — возможно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:33
2022-11-16T13:33
2022-11-16T15:14
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
валуйский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Четыре громких взрыва в небе раздались в центре Белгорода в среду днем — возможно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Хлопки были такой силы, что в домах задрожали стекла. Официальных комментариев пока не поступало.Накануне система ПВО работала в Грайворонском городском округе и Валуйском районе. Кроме того, при обстреле Шебекино погибли два человека.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221115/raketa-1831779552.html
белгород
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, валуйский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Валуйский район, Происшествия
13:33 16.11.2022 (обновлено: 15:14 16.11.2022)
В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва
В небе над центром Белгорода прогремели четыре взрыва