https://ria.ru/20221116/belgorod-1831913488.html

В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва

В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва - РИА Новости, 16.11.2022

В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва

Четыре громких взрыва в небе раздались в центре Белгорода в среду днем — возможно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:33

2022-11-16T13:33

2022-11-16T15:14

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

валуйский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Четыре громких взрыва в небе раздались в центре Белгорода в среду днем — возможно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Хлопки были такой силы, что в домах задрожали стекла. Официальных комментариев пока не поступало.Накануне система ПВО работала в Грайворонском городском округе и Валуйском районе. Кроме того, при обстреле Шебекино погибли два человека.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20221115/raketa-1831779552.html

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белгородская область

валуйский район

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Варвара Скокшина

белгород, белгородская область, валуйский район, происшествия