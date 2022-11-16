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В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/belgorod-1831913488.html
В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва
В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва - РИА Новости, 16.11.2022
В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва
Четыре громких взрыва в небе раздались в центре Белгорода в среду днем — возможно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:33
2022-11-16T15:14
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
валуйский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Четыре громких взрыва в небе раздались в центре Белгорода в среду днем — возможно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Хлопки были такой силы, что в домах задрожали стекла. Официальных комментариев пока не поступало.Накануне система ПВО работала в Грайворонском городском округе и Валуйском районе. Кроме того, при обстреле Шебекино погибли два человека.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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белгород
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белгород, белгородская область, валуйский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Валуйский район, Происшествия
13:33 16.11.2022 (обновлено: 15:14 16.11.2022)
 
В небе над Белгородом прогремели четыре взрыва

В небе над центром Белгорода прогремели четыре взрыва

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПожарная машина в Белгородской области
Пожарная машина в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Пожарная машина в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Четыре громких взрыва в небе раздались в центре Белгорода в среду днем — возможно, сработала ПВО, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Хлопки были такой силы, что в домах задрожали стекла. Официальных комментариев пока не поступало.
Накануне система ПВО работала в Грайворонском городском округе и Валуйском районе. Кроме того, при обстреле Шебекино погибли два человека.
Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВалуйский районПроисшествия
 
 
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