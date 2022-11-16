Советники Байдена разрабатывают план против нападок Трампа, сообщили СМИ
New York Times: советники Байдена разрабатывают план против возможных нападок Трампа
© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советники президента США Джо Байдена разрабатывают стратегию реагирования на будущие возможные нападки со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.
Во вторник Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.
По данным газеты, в связи с этим объявлением Байден готов применить так называемый "проект Трамп".
"В западном крыле (Белого дома) небольшая группа советников президента работает над разработкой плана того, как Байден и Белый дом ответят на то, что, как они ожидают, станет постоянным потоком нападок со стороны бывшего президента", - говорится в сообщении газеты.
В первом же своем выступлении после объявления о выдвижении Трамп упомянул Байдена в негативном ключе.
"Байден и леворадикальные сумасшедшие ведут страну к пропасти", - цитирует издание слова Трампа во время выступления во вторник вечером в Мар-а-Лаго во Флориде.
Ранее Байден говорил, что баллотироваться на второй срок он собирается, но окончательного решения пока не принял.