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Советники Байдена разрабатывают план против нападок Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
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Советники Байдена разрабатывают план против нападок Трампа, сообщили СМИ
Советники Байдена разрабатывают план против нападок Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
Советники Байдена разрабатывают план против нападок Трампа, сообщили СМИ
Советники президента США Джо Байдена разрабатывают стратегию реагирования на будущие возможные нападки со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:33
2022-11-16T15:33
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советники президента США Джо Байдена разрабатывают стратегию реагирования на будущие возможные нападки со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.Во вторник Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.По данным газеты, в связи с этим объявлением Байден готов применить так называемый "проект Трамп".По словам советников Байдена, президент США продолжит говорить о том, что Трамп представляет угрозу для демократии. А его помощники намерены показать, что четыре года власти Трампа не принесли США настоящих достижений.В первом же своем выступлении после объявления о выдвижении Трамп упомянул Байдена в негативном ключе.Ранее Байден говорил, что баллотироваться на второй срок он собирается, но окончательного решения пока не принял.
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в мире, джо байден, дональд трамп, флорида, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Флорида, США
15:33 16.11.2022
 
Советники Байдена разрабатывают план против нападок Трампа, сообщили СМИ

New York Times: советники Байдена разрабатывают план против возможных нападок Трампа

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советники президента США Джо Байдена разрабатывают стратегию реагирования на будущие возможные нападки со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.
Во вторник Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.
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По данным газеты, в связи с этим объявлением Байден готов применить так называемый "проект Трамп".
"В западном крыле (Белого дома) небольшая группа советников президента работает над разработкой плана того, как Байден и Белый дом ответят на то, что, как они ожидают, станет постоянным потоком нападок со стороны бывшего президента", - говорится в сообщении газеты.
По словам советников Байдена, президент США продолжит говорить о том, что Трамп представляет угрозу для демократии. А его помощники намерены показать, что четыре года власти Трампа не принесли США настоящих достижений.
В первом же своем выступлении после объявления о выдвижении Трамп упомянул Байдена в негативном ключе.
"Байден и леворадикальные сумасшедшие ведут страну к пропасти", - цитирует издание слова Трампа во время выступления во вторник вечером в Мар-а-Лаго во Флориде.
Ранее Байден говорил, что баллотироваться на второй срок он собирается, но окончательного решения пока не принял.
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