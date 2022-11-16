https://ria.ru/20221116/bayden-1831956486.html

Советники Байдена разрабатывают план против нападок Трампа, сообщили СМИ

Советники Байдена разрабатывают план против нападок Трампа, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022

Советники Байдена разрабатывают план против нападок Трампа, сообщили СМИ

Советники президента США Джо Байдена разрабатывают стратегию реагирования на будущие возможные нападки со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:33

2022-11-16T15:33

2022-11-16T15:33

в мире

джо байден

дональд трамп

флорида

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советники президента США Джо Байдена разрабатывают стратегию реагирования на будущие возможные нападки со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.Во вторник Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.По данным газеты, в связи с этим объявлением Байден готов применить так называемый "проект Трамп".По словам советников Байдена, президент США продолжит говорить о том, что Трамп представляет угрозу для демократии. А его помощники намерены показать, что четыре года власти Трампа не принесли США настоящих достижений.В первом же своем выступлении после объявления о выдвижении Трамп упомянул Байдена в негативном ключе.Ранее Байден говорил, что баллотироваться на второй срок он собирается, но окончательного решения пока не принял.

https://ria.ru/20221116/bayden-1831805968.html

https://ria.ru/20221107/impichment-1829609874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, дональд трамп, флорида, сша