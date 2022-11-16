https://ria.ru/20221116/bayden-1831898923.html

Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем

Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем - РИА Новости, 16.11.2022

Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября, поздравлений Путину с днем рождения от президента США РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:53

2022-11-16T12:53

2022-11-16T13:08

сша

джо байден

владимир путин

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября, поздравлений Путину с днем рождения от президента США в этом году также не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предполагается ли направлять поздравление Байдену на юбилей.На вопрос о том, поздравлял ли Байден Путина в октябре, Песков ответил отрицательно.

https://ria.ru/20221030/razgovor-1827876255.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, джо байден, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков