https://ria.ru/20221116/bayden-1831898923.html
Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем
Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем - РИА Новости, 16.11.2022
Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября, поздравлений Путину с днем рождения от президента США РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:53
2022-11-16T12:53
2022-11-16T13:08
сша
джо байден
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября, поздравлений Путину с днем рождения от президента США в этом году также не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предполагается ли направлять поздравление Байдену на юбилей.На вопрос о том, поздравлял ли Байден Путина в октябре, Песков ответил отрицательно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, джо байден, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков
США, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков
12:53 16.11.2022 (обновлено: 13:08 16.11.2022)
Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем
Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять Байдена с 80-летием 20 ноября
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября, поздравлений Путину с днем рождения от президента США в этом году также не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предполагается ли направлять поздравление Байдену на юбилей.
На вопрос о том, поздравлял ли Байден Путина в октябре, Песков ответил отрицательно.