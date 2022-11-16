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Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем - РИА Новости, 16.11.2022
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Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем
Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем - РИА Новости, 16.11.2022
Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября, поздравлений Путину с днем рождения от президента США РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:53
2022-11-16T13:08
сша
джо байден
владимир путин
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября, поздравлений Путину с днем рождения от президента США в этом году также не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предполагается ли направлять поздравление Байдену на юбилей.На вопрос о том, поздравлял ли Байден Путина в октябре, Песков ответил отрицательно.
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сша, джо байден, владимир путин, россия, политика, дмитрий песков
США, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Политика, Дмитрий Песков
12:53 16.11.2022 (обновлено: 13:08 16.11.2022)
 
Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем

Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять Байдена с 80-летием 20 ноября

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять президента США Джо Байдена с 80-летием 20 ноября, поздравлений Путину с днем рождения от президента США в этом году также не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, предполагается ли направлять поздравление Байдену на юбилей.
На вопрос о том, поздравлял ли Байден Путина в октябре, Песков ответил отрицательно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 11:35
В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден
 
СШАДжо БайденВладимир ПутинРоссияПолитикаДмитрий Песков
 
 
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