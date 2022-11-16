Рейтинг@Mail.ru
Байден оступился на лестнице во время саммита G20 - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/bayden-1831805968.html
Байден оступился на лестнице во время саммита G20
Байден оступился на лестнице во время саммита G20 - РИА Новости, 16.11.2022
Байден оступился на лестнице во время саммита G20
Президент США Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита G20, его поддержал индонезийский коллега Джоко Видодо. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T06:37
2022-11-16T11:50
в мире
джо байден
джоко видодо
бали
сша
большая двадцатка
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831807298_87:0:1728:923_1920x0_80_0_0_4696a6d7ac1c7412c8c97b5446b434b9.jpg
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита G20, его поддержал индонезийский коллега Джоко Видодо.На кадрах трансляции местных СМИ видно, как Байден на президентском автомобиле прибыл на мероприятие в мангровые заросли, где лидеры должны были высадить растения.Байден вышел из машины, коротко пообщался с Видодо, а затем, поднимаясь по лестнице, оступился на последней ступени. Индонезийский президент поддержал его, и падения удалось избежать.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/bayden-1829560536.html
бали
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831807298_292:0:1523:923_1920x0_80_0_0_1a678e0f3edddc4d17e2af81298bdb79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, джоко видодо, бали, сша, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джо Байден, Джоко Видодо, Бали, США, Большая двадцатка, Саммит G20
06:37 16.11.2022 (обновлено: 11:50 16.11.2022)
 
Байден оступился на лестнице во время саммита G20

Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие во время саммита G20

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита G20, его поддержал индонезийский коллега Джоко Видодо.
На кадрах трансляции местных СМИ видно, как Байден на президентском автомобиле прибыл на мероприятие в мангровые заросли, где лидеры должны были высадить растения.
Президент США Джо Байден во время выступления в Нью-Йорке
7 ноября, 07:50В мире
Байден чуть не упал на сцене, наступив на "что-то черное"
Байден вышел из машины, коротко пообщался с Видодо, а затем, поднимаясь по лестнице, оступился на последней ступени. Индонезийский президент поддержал его, и падения удалось избежать.
 
В миреДжо БайденДжоко ВидодоБалиСШАБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала