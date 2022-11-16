https://ria.ru/20221116/bayden-1831805968.html

Байден оступился на лестнице во время саммита G20

Байден оступился на лестнице во время саммита G20 - РИА Новости, 16.11.2022

Байден оступился на лестнице во время саммита G20

Президент США Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита G20, его поддержал индонезийский коллега Джоко Видодо. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T06:37

2022-11-16T06:37

2022-11-16T11:50

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита G20, его поддержал индонезийский коллега Джоко Видодо.На кадрах трансляции местных СМИ видно, как Байден на президентском автомобиле прибыл на мероприятие в мангровые заросли, где лидеры должны были высадить растения.Байден вышел из машины, коротко пообщался с Видодо, а затем, поднимаясь по лестнице, оступился на последней ступени. Индонезийский президент поддержал его, и падения удалось избежать.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/bayden-1829560536.html

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