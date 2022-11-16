https://ria.ru/20221116/bayden-1831805968.html
Байден оступился на лестнице во время саммита G20
Байден оступился на лестнице во время саммита G20 - РИА Новости, 16.11.2022
Байден оступился на лестнице во время саммита G20
Президент США Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита G20, его поддержал индонезийский коллега Джоко Видодо. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T06:37
2022-11-16T06:37
2022-11-16T11:50
в мире
джо байден
джоко видодо
бали
сша
большая двадцатка
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831807298_87:0:1728:923_1920x0_80_0_0_4696a6d7ac1c7412c8c97b5446b434b9.jpg
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита G20, его поддержал индонезийский коллега Джоко Видодо.На кадрах трансляции местных СМИ видно, как Байден на президентском автомобиле прибыл на мероприятие в мангровые заросли, где лидеры должны были высадить растения.Байден вышел из машины, коротко пообщался с Видодо, а затем, поднимаясь по лестнице, оступился на последней ступени. Индонезийский президент поддержал его, и падения удалось избежать.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/bayden-1829560536.html
бали
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831807298_292:0:1523:923_1920x0_80_0_0_1a678e0f3edddc4d17e2af81298bdb79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, джоко видодо, бали, сша, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джо Байден, Джоко Видодо, Бали, США, Большая двадцатка, Саммит G20
06:37 16.11.2022 (обновлено: 11:50 16.11.2022)
Байден оступился на лестнице во время саммита G20
Байден оступился на лестнице по дороге на мероприятие во время саммита G20