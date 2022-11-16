05:06 16.11.2022 (обновлено: 07:29 16.11.2022)
Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
Байден: предварительная информация показывает, что упавшая ракета не летела из России
© Фото : Polski Serwis PożarniczyНа месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
© Фото : Polski Serwis Pożarniczy
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Предварительные данные исключают возможность того, что упавшая в Польше ракета была запущена из России, заявил президент США Джо Байден.
"По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", - сказал он журналистам на Бали по итогам встречи с мировыми лидерами.
Байден добавил, что намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше и после этого решить, какие шаги предпринять. Он также рассказал, что лидеры НАТО и G7 в ходе встречи обсудили ракетный инцидент в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории страны. Это заявление шло вразрез с утверждением МИД Польши, который перед этим заявил, что на территории страны упала ракета "российского производства", и вызвал в связи с этим российского посла в Варшаве Сергея Андреева.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили о якобы падении двух ракет на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой о необходимости "установить все факты" инцидента на польской территории. В Пентагоне также призвали руководствоваться только фактами и отказались пока обсуждать применимость 5-й статьи устава НАТО, в которой говорится, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран альянса в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.