https://ria.ru/20221116/bayden-1831803100.html

Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше

Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше

Президент США Джо Байден намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше, об этом он заявил в ходе выступления по итогам встречи с мировыми... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T05:03

2022-11-16T05:03

2022-11-16T05:39

в мире

польша

джо байден

сша

бали

нато

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инцидент с падением ракет в польше

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше, об этом он заявил в ходе выступления по итогам встречи с мировыми лидерами на Бали.“Я намерен убедиться, что мы точно выясним, что случилось”, - заявил он.“Тогда мы совместно определим, какими будут наши следующие шаги по мере расследования”, - добавил Байден.Он также сообщил, что лидеры НАТО и G7 в ходе проведенной встречи обсудили ракетный инцидент в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.

https://ria.ru/20221116/fakty-1831793152.html

польша

сша

бали

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в мире, польша, джо байден, сша, бали, нато, g7, инцидент с падением ракет в польше