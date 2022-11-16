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Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше
Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше
Президент США Джо Байден намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше, об этом он заявил в ходе выступления по итогам встречи с мировыми... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T05:03
2022-11-16T05:39
в мире
польша
джо байден
сша
бали
нато
g7
инцидент с падением ракет в польше
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше, об этом он заявил в ходе выступления по итогам встречи с мировыми лидерами на Бали.“Я намерен убедиться, что мы точно выясним, что случилось”, - заявил он.“Тогда мы совместно определим, какими будут наши следующие шаги по мере расследования”, - добавил Байден.Он также сообщил, что лидеры НАТО и G7 в ходе проведенной встречи обсудили ракетный инцидент в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.
https://ria.ru/20221116/fakty-1831793152.html
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в мире, польша, джо байден, сша, бали, нато, g7, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Джо Байден, США, Бали, НАТО, G7, Инцидент с падением ракет в Польше
05:03 16.11.2022 (обновлено: 05:39 16.11.2022)
 
Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше

Президент Байден намерен выяснить точные обстоятельства падения ракет в Польше

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше, об этом он заявил в ходе выступления по итогам встречи с мировыми лидерами на Бали.
“Я намерен убедиться, что мы точно выясним, что случилось”, - заявил он.
“Тогда мы совместно определим, какими будут наши следующие шаги по мере расследования”, - добавил Байден.
Он также сообщил, что лидеры НАТО и G7 в ходе проведенной встречи обсудили ракетный инцидент в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:37
Генсек НАТО заявил о важности "установить все факты" ракетного инцидента
 
В миреПольшаДжо БайденСШАБалиНАТОG7Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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