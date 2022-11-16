https://ria.ru/20221116/bayden-1831803100.html
Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше
Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше
Президент США Джо Байден намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше, об этом он заявил в ходе выступления по итогам встречи с мировыми... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T05:03
2022-11-16T05:03
2022-11-16T05:39
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джо байден
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инцидент с падением ракет в польше
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен выяснить точные обстоятельства ракетного инцидента в Польше, об этом он заявил в ходе выступления по итогам встречи с мировыми лидерами на Бали.“Я намерен убедиться, что мы точно выясним, что случилось”, - заявил он.“Тогда мы совместно определим, какими будут наши следующие шаги по мере расследования”, - добавил Байден.Он также сообщил, что лидеры НАТО и G7 в ходе проведенной встречи обсудили ракетный инцидент в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.
https://ria.ru/20221116/fakty-1831793152.html
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в мире, польша, джо байден, сша, бали, нато, g7, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Джо Байден, США, Бали, НАТО, G7, Инцидент с падением ракет в Польше
05:03 16.11.2022 (обновлено: 05:39 16.11.2022)
Байден намерен выяснить обстоятельства ракетного инцидента в Польше
Президент Байден намерен выяснить точные обстоятельства падения ракет в Польше