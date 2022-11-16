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Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО - РИА Новости, 16.11.2022
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Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО - РИА Новости, 16.11.2022
Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
Мосгорсуд отказался освобождать из-под стражи журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова,... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:44
2022-11-16T15:44
происшествия
александра баязитова
москва
московский городской суд
онк
промсвязьбанк
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался освобождать из-под стражи журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд оставил постановление Кузьминского районного суда города Москвы в отношении Александры Баязитовой без изменения", - сказали в суде. Таким образом, она останется в СИЗО до 7 января.Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова были арестованы 10 августа. По пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), им грозит от 7 до 15 лет колонии.Ранее под домашний арест была отпущена Чурилова. Как сообщала защита, она заключила сделку со следствием, суд также учел, что у нее есть годовалый ребенок.Из материалов дела стало известно, что все трое обвиняются в вымогательстве крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим, согласно материалам дела, является топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.Как ранее рассказала РИА Новости адвокат Елена Федулова, защищающая Архарову, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости. По ее словам, весной этого года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой как к администратору "Адских бабок" с просьбой разместить в отношении него позитивный пост, Чурилова отказала.Затем, по словам защиты, к Чуриловой обратилась помощница Ушакова и попросила убрать из канала негативную информацию о банкире – та вновь ответила отказом. А в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну, продолжила собеседница. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные.Архарова, по словам ее адвоката, общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой - 1,2 миллиона рублей за три месяца.Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали.Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".Адвокат при этом выразила мнение, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html
https://ria.ru/20221020/ovsyannikova-1825519218.html
https://ria.ru/20220905/safronov-1814600241.html
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происшествия, александра баязитова, москва, московский городской суд, онк, промсвязьбанк, россия
Происшествия, Александра Баязитова, Москва, Московский городской суд, ОНК, Промсвязьбанк, Россия
15:44 16.11.2022
 
Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Мосгорсуд отказался освобождать из-под стражи журналистку Александру Баязитову

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался освобождать из-под стражи журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил постановление Кузьминского районного суда города Москвы в отношении Александры Баязитовой без изменения", - сказали в суде. Таким образом, она останется в СИЗО до 7 января.
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Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей
Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова были арестованы 10 августа. По пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), им грозит от 7 до 15 лет колонии.
Ранее под домашний арест была отпущена Чурилова. Как сообщала защита, она заключила сделку со следствием, суд также учел, что у нее есть годовалый ребенок.
Из материалов дела стало известно, что все трое обвиняются в вымогательстве крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим, согласно материалам дела, является топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.
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Как ранее рассказала РИА Новости адвокат Елена Федулова, защищающая Архарову, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости. По ее словам, весной этого года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой как к администратору "Адских бабок" с просьбой разместить в отношении него позитивный пост, Чурилова отказала.
Затем, по словам защиты, к Чуриловой обратилась помощница Ушакова и попросила убрать из канала негативную информацию о банкире – та вновь ответила отказом. А в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.
Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну, продолжила собеседница. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные.
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Архарова, по словам ее адвоката, общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой - 1,2 миллиона рублей за три месяца.
Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали.
Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".
Адвокат при этом выразила мнение, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
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