https://ria.ru/20221116/bayazitova-1831960904.html

Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО - РИА Новости, 16.11.2022

Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Мосгорсуд отказался освобождать из-под стражи журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:44

2022-11-16T15:44

2022-11-16T15:44

происшествия

александра баязитова

москва

московский городской суд

онк

промсвязьбанк

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался освобождать из-под стражи журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд оставил постановление Кузьминского районного суда города Москвы в отношении Александры Баязитовой без изменения", - сказали в суде. Таким образом, она останется в СИЗО до 7 января.Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова были арестованы 10 августа. По пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), им грозит от 7 до 15 лет колонии.Ранее под домашний арест была отпущена Чурилова. Как сообщала защита, она заключила сделку со следствием, суд также учел, что у нее есть годовалый ребенок.Из материалов дела стало известно, что все трое обвиняются в вымогательстве крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим, согласно материалам дела, является топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.Как ранее рассказала РИА Новости адвокат Елена Федулова, защищающая Архарову, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости. По ее словам, весной этого года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой как к администратору "Адских бабок" с просьбой разместить в отношении него позитивный пост, Чурилова отказала.Затем, по словам защиты, к Чуриловой обратилась помощница Ушакова и попросила убрать из канала негативную информацию о банкире – та вновь ответила отказом. А в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну, продолжила собеседница. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные.Архарова, по словам ее адвоката, общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой - 1,2 миллиона рублей за три месяца.Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали.Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".Адвокат при этом выразила мнение, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.

https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html

https://ria.ru/20221020/ovsyannikova-1825519218.html

https://ria.ru/20220905/safronov-1814600241.html

https://ria.ru/20220811/zhurnalistka-1808757663.html

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