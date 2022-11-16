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Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России - РИА Новости, 16.11.2022
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Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России - РИА Новости, 16.11.2022
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже своих дочерних структур в России, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:36
2022-11-16T14:05
экономика
россия
банки
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже своих дочерних структур в России, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев."Там есть ряд, периодически из администрации президента обращаются к нам за позицией. К нам, в Центральный банк", - ответил он на вопрос, ведут ли какие-нибудь иностранные игроки переговоры о продаже своих банковских активов в России.Моисеев отказался говорить, какие это банки. А на вопрос, сколько их, он ответил: "Несколько штук".Президент России Владимир Путин в августе подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца текущего года возможны только на основании его специального разрешения.В конце октября глава государства утвердил список таких кредитных организаций. В него попали 45 банков, в том числе Райффайзенбанк, "Юникредит", Ситибанк и "ОТП банк".
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экономика, россия, банки, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Банки, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:36 16.11.2022 (обновлено: 14:05 16.11.2022)
 
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России

Замглавы Минфина Моисеев: несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже своих дочерних структур в России, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Там есть ряд, периодически из администрации президента обращаются к нам за позицией. К нам, в Центральный банк", - ответил он на вопрос, ведут ли какие-нибудь иностранные игроки переговоры о продаже своих банковских активов в России.
Моисеев отказался говорить, какие это банки. А на вопрос, сколько их, он ответил: "Несколько штук".
Президент России Владимир Путин в августе подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца текущего года возможны только на основании его специального разрешения.
В конце октября глава государства утвердил список таких кредитных организаций. В него попали 45 банков, в том числе Райффайзенбанк, "Юникредит", Ситибанк и "ОТП банк".
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ЭкономикаРоссияБанкиАлексей МоисеевМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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