https://ria.ru/20221116/banki-1831870299.html
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России - РИА Новости, 16.11.2022
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже своих дочерних структур в России, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:36
2022-11-16T11:36
2022-11-16T14:05
экономика
россия
банки
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже своих дочерних структур в России, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев."Там есть ряд, периодически из администрации президента обращаются к нам за позицией. К нам, в Центральный банк", - ответил он на вопрос, ведут ли какие-нибудь иностранные игроки переговоры о продаже своих банковских активов в России.Моисеев отказался говорить, какие это банки. А на вопрос, сколько их, он ответил: "Несколько штук".Президент России Владимир Путин в августе подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца текущего года возможны только на основании его специального разрешения.В конце октября глава государства утвердил список таких кредитных организаций. В него попали 45 банков, в том числе Райффайзенбанк, "Юникредит", Ситибанк и "ОТП банк".
https://ria.ru/20221115/banki-1831504157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, банки, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Банки, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:36 16.11.2022 (обновлено: 14:05 16.11.2022)
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России
Замглавы Минфина Моисеев: несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек"