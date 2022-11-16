https://ria.ru/20221116/banki-1831870299.html

Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России

Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России - РИА Новости, 16.11.2022

Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России

Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже своих дочерних структур в России, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:36

2022-11-16T11:36

2022-11-16T14:05

экономика

россия

банки

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже своих дочерних структур в России, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев."Там есть ряд, периодически из администрации президента обращаются к нам за позицией. К нам, в Центральный банк", - ответил он на вопрос, ведут ли какие-нибудь иностранные игроки переговоры о продаже своих банковских активов в России.Моисеев отказался говорить, какие это банки. А на вопрос, сколько их, он ответил: "Несколько штук".Президент России Владимир Путин в августе подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках до конца текущего года возможны только на основании его специального разрешения.В конце октября глава государства утвердил список таких кредитных организаций. В него попали 45 банков, в том числе Райффайзенбанк, "Юникредит", Ситибанк и "ОТП банк".

https://ria.ru/20221115/banki-1831504157.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, банки, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)