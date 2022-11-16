https://ria.ru/20221116/bali-1831948628.html

Балийцы расстроились, что Путин не приехал на саммит G20

Балийцы расстроились, что Путин не приехал на саммит G20 - РИА Новости, 16.11.2022

Балийцы расстроились, что Путин не приехал на саммит G20

Простые жители Бали, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, расстроились в связи с тем, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20 на РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:07

2022-11-16T15:07

2022-11-16T16:58

в мире

владимир путин

россия

большая двадцатка

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя — РИА Новости. Простые жители Бали, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, расстроились в связи с тем, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20 на Бали."Я надеюсь, что господин президент сможет посетить Бали в будущем, Бали стоит посетить. Может быть, у него будет такая возможность во время следующего саммита и если у него будет время", — рассказал сотрудник отеля, молодой человек 30 лет.Другой собеседник агентства предположил, что российский лидер не приехал на форум из соображений безопасности.Своим мнением поделился и водитель мотоцикла, который подвозил сотрудников прессы до медиацентра — помимо шаттлов, на G20 прессу возили на двухколесном транспорте."Я по-настоящему расстроен, что у мистера Путина не получилось приехать, потому что мне нравится мистер Путин. Россия много помогала моей стране, у нас хорошие отношения, нет проблем с Россией", — рассказал мотоциклист.Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Как пояснил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков, неучастие Путина в саммите связано с его графиком и необходимостью находиться в России.

https://ria.ru/20221116/g20-1831881082.html

https://ria.ru/20221103/otsenka-1829055169.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, большая двадцатка, саммит g20