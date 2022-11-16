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Балийцы расстроились, что Путин не приехал на саммит G20 - РИА Новости, 16.11.2022
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Балийцы расстроились, что Путин не приехал на саммит G20
Балийцы расстроились, что Путин не приехал на саммит G20 - РИА Новости, 16.11.2022
Балийцы расстроились, что Путин не приехал на саммит G20
Простые жители Бали, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, расстроились в связи с тем, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20 на РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:07
2022-11-16T16:58
в мире
владимир путин
россия
большая двадцатка
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя — РИА Новости. Простые жители Бали, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, расстроились в связи с тем, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20 на Бали."Я надеюсь, что господин президент сможет посетить Бали в будущем, Бали стоит посетить. Может быть, у него будет такая возможность во время следующего саммита и если у него будет время", — рассказал сотрудник отеля, молодой человек 30 лет.Другой собеседник агентства предположил, что российский лидер не приехал на форум из соображений безопасности.Своим мнением поделился и водитель мотоцикла, который подвозил сотрудников прессы до медиацентра — помимо шаттлов, на G20 прессу возили на двухколесном транспорте."Я по-настоящему расстроен, что у мистера Путина не получилось приехать, потому что мне нравится мистер Путин. Россия много помогала моей стране, у нас хорошие отношения, нет проблем с Россией", — рассказал мотоциклист.Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Как пояснил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков, неучастие Путина в саммите связано с его графиком и необходимостью находиться в России.
https://ria.ru/20221116/g20-1831881082.html
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в мире, владимир путин, россия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20
15:07 16.11.2022 (обновлено: 16:58 16.11.2022)
 
Балийцы расстроились, что Путин не приехал на саммит G20

Балийцы расстроились, что президент Путин не приехал на саммит G20 в Индонезию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги России и ООН во время встречи на саммите G20 на Бали
Флаги России и ООН во время встречи на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и ООН во время встречи на саммите G20 на Бали. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя — РИА Новости. Простые жители Бали, с которыми пообщался корреспондент РИА Новости, расстроились в связи с тем, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20 на Бали.
"Я надеюсь, что господин президент сможет посетить Бали в будущем, Бали стоит посетить. Может быть, у него будет такая возможность во время следующего саммита и если у него будет время", — рассказал сотрудник отеля, молодой человек 30 лет.
Баннер с обновленной картой России в аэропорту Бали перед встречей российской делегации на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В Индонезии российскую делегацию на G20 встретили неожиданным баннером
Другой собеседник агентства предположил, что российский лидер не приехал на форум из соображений безопасности.

"Я думаю, Путин не приехал на саммит из-за возможной опасности для него. От западных стран всего можно ожидать, они всегда пытаются контролировать бедные страны", — рассказал молодой человек по имени Муму (европейцам он представляется Джоном), которого корреспондент РИА Новости встретил в аэропорту Бали.

Своим мнением поделился и водитель мотоцикла, который подвозил сотрудников прессы до медиацентра — помимо шаттлов, на G20 прессу возили на двухколесном транспорте.
"Я по-настоящему расстроен, что у мистера Путина не получилось приехать, потому что мне нравится мистер Путин. Россия много помогала моей стране, у нас хорошие отношения, нет проблем с Россией", — рассказал мотоциклист.
Саммит G20 проходит на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Как пояснил на прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков, неучастие Путина в саммите связано с его графиком и необходимостью находиться в России.
Полицейский проходит мимо вывески G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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В миреВладимир ПутинРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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