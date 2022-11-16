https://ria.ru/20221116/avtovaz-1831948320.html
"АвтоВАЗ" может создать модели LADA с полным приводом
"АвтоВАЗ" может создать модели LADA с полным приводом - РИА Новости, 16.11.2022
"АвтоВАЗ" может создать модели LADA с полным приводом
"АвтоВАЗ" рассматривает создание моделей Lada с новой системой полного привода, но такие автомобили могут появиться не ранее чем через три-четыре года, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:05
2022-11-16T15:05
2022-11-16T19:40
авто
экономика
автоваз
максим соколов
lada
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает создание моделей Lada с новой системой полного привода, но такие автомобили могут появиться не ранее чем через три-четыре года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "Транспортной недели 2022"."Это один из основополагающих элементов технологического суверенитета, о которых мы так много говорили. С учетом того, насколько мы видим востребованность сегодня в ряде моделей, полный привод, конечно, он необходим нашему автопрому и моделям "АвтоВАЗа" в частности. Это действительно надо делать, но тоже не быстрый момент. Он как раз укладывается во временной лаг три-четыре года, о которых я говорил, и требует немалых инвестиций: тоже в пределах 30 миллиардов рублей", - сказал он.Сейчас системой полного привода оснащаются модели семейства Niva. При этом, по оценкам экспертов, используемая технология устарела."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили.
https://ria.ru/20221116/avtomobili-1831935249.html
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авто, экономика, автоваз, максим соколов, lada
Авто, Экономика, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Lada
15:05 16.11.2022 (обновлено: 19:40 16.11.2022)
"АвтоВАЗ" может создать модели LADA с полным приводом
Президент Соколов: "АвтоВАЗ" рассматривает создание моделей LADA с полным приводом
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассматривает создание моделей Lada с новой системой полного привода, но такие автомобили могут появиться не ранее чем через три-четыре года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "Транспортной недели 2022".
"Это один из основополагающих элементов технологического суверенитета, о которых мы так много говорили. С учетом того, насколько мы видим востребованность сегодня в ряде моделей, полный привод, конечно, он необходим нашему автопрому и моделям "АвтоВАЗа" в частности. Это действительно надо делать, но тоже не быстрый момент. Он как раз укладывается во временной лаг три-четыре года, о которых я говорил, и требует немалых инвестиций: тоже в пределах 30 миллиардов рублей", - сказал он.
Сейчас системой полного привода оснащаются модели семейства Niva. При этом, по оценкам экспертов, используемая технология устарела.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
и Ижевске
. В середине мая французский Renault
передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили.