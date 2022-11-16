https://ria.ru/20221116/avtovaz-1831947527.html
"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году
"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 16.11.2022
"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году
"АвтоВАЗ" в 2023 г по предварительному плану намерен произвести чуть более 400 тысяч машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:02
2022-11-16T15:02
2022-11-16T15:35
экономика
автоваз
максим соколов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775822959_0:47:3076:1777_1920x0_80_0_0_d75e938a2bb048caaafd48194418f950.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2023 г по предварительному плану намерен произвести чуть более 400 тысяч машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "Транспортной недели 2022"."Мы выходим на где-то более острожные оценки именно платёжеспособного объема производства - с точки зрения потребления - чуть более 400 тысяч автомобилей. Хотя подчёркиваю, если рынок даст нам ответную реакцию… Мы в любом случае можем достаточно быстро выйти на производственный план, позволявший в годовом исчислении выпустить 500 тысяч автомобилей в год", - рассказал он, отвечая на вопрос о производственных планах на 2023 год.Он также уточнил, что такой финансовый план планируется представить на утверждение совета директоров "АвтоВАЗа".
https://ria.ru/20221116/avtoprom-1831934003.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775822959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f33314c17d3f051808f06cde4eecb4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, автоваз, максим соколов
Экономика, АвтоВАЗ, Максим Соколов
15:02 16.11.2022 (обновлено: 15:35 16.11.2022)
"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году
"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023, но готов выйти на 500 000
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2023 г по предварительному плану намерен произвести чуть более 400 тысяч машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "Транспортной недели 2022".
"Мы выходим на где-то более острожные оценки именно платёжеспособного объема производства - с точки зрения потребления - чуть более 400 тысяч автомобилей. Хотя подчёркиваю, если рынок даст нам ответную реакцию… Мы в любом случае можем достаточно быстро выйти на производственный план, позволявший в годовом исчислении выпустить 500 тысяч автомобилей в год", - рассказал он, отвечая на вопрос о производственных планах на 2023 год.
Он также уточнил, что такой финансовый план планируется представить на утверждение совета директоров "АвтоВАЗа".