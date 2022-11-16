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"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 16.11.2022
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"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году
"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 16.11.2022
"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году
"АвтоВАЗ" в 2023 г по предварительному плану намерен произвести чуть более 400 тысяч машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:02
2022-11-16T15:35
экономика
автоваз
максим соколов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2023 г по предварительному плану намерен произвести чуть более 400 тысяч машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "Транспортной недели 2022"."Мы выходим на где-то более острожные оценки именно платёжеспособного объема производства - с точки зрения потребления - чуть более 400 тысяч автомобилей. Хотя подчёркиваю, если рынок даст нам ответную реакцию… Мы в любом случае можем достаточно быстро выйти на производственный план, позволявший в годовом исчислении выпустить 500 тысяч автомобилей в год", - рассказал он, отвечая на вопрос о производственных планах на 2023 год.Он также уточнил, что такой финансовый план планируется представить на утверждение совета директоров "АвтоВАЗа".
https://ria.ru/20221116/avtoprom-1831934003.html
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экономика, автоваз, максим соколов
Экономика, АвтоВАЗ, Максим Соколов
15:02 16.11.2022 (обновлено: 15:35 16.11.2022)
 
"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году

"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023, но готов выйти на 500 000

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2023 г по предварительному плану намерен произвести чуть более 400 тысяч машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "Транспортной недели 2022".
"Мы выходим на где-то более острожные оценки именно платёжеспособного объема производства - с точки зрения потребления - чуть более 400 тысяч автомобилей. Хотя подчёркиваю, если рынок даст нам ответную реакцию… Мы в любом случае можем достаточно быстро выйти на производственный план, позволявший в годовом исчислении выпустить 500 тысяч автомобилей в год", - рассказал он, отвечая на вопрос о производственных планах на 2023 год.
Он также уточнил, что такой финансовый план планируется представить на утверждение совета директоров "АвтоВАЗа".
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:25
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ЭкономикаАвтоВАЗМаксим Соколов
 
 
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