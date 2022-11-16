https://ria.ru/20221116/avtovaz-1831947527.html

"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году

"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 16.11.2022

"АвтоВАЗ" намерен произвести 400 000 тысяч автомобилей в 2023 году

"АвтоВАЗ" в 2023 г по предварительному плану намерен произвести чуть более 400 тысяч машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч, сообщил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:02

2022-11-16T15:02

2022-11-16T15:35

экономика

автоваз

максим соколов

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в 2023 г по предварительному плану намерен произвести чуть более 400 тысяч машин, но при высоком спросе готов выйти и на 500 тысяч, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "Транспортной недели 2022"."Мы выходим на где-то более острожные оценки именно платёжеспособного объема производства - с точки зрения потребления - чуть более 400 тысяч автомобилей. Хотя подчёркиваю, если рынок даст нам ответную реакцию… Мы в любом случае можем достаточно быстро выйти на производственный план, позволявший в годовом исчислении выпустить 500 тысяч автомобилей в год", - рассказал он, отвечая на вопрос о производственных планах на 2023 год.Он также уточнил, что такой финансовый план планируется представить на утверждение совета директоров "АвтоВАЗа".

https://ria.ru/20221116/avtoprom-1831934003.html

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экономика, автоваз, максим соколов