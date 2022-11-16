https://ria.ru/20221116/avtoprom-1831934003.html

Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме

Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме - РИА Новости, 16.11.2022

Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме

Ситуация в автомобильной промышленности России стабилизируется, загрузка производственных конвейеров растет и у "АвтоВАЗа", и у ГАЗа, и на российской площадке... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:25

2022-11-16T14:25

2022-11-16T14:38

экономика

россия

авто

денис мантуров

владимир путин

автоваз

группа газ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация в автомобильной промышленности России стабилизируется, загрузка производственных конвейеров растет и у "АвтоВАЗа", и у ГАЗа, и на российской площадке китайского Haval, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина."Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров. Имея в виду "АвтоВАЗ", ГАЗ, "Камаз", УАЗ и "Урал". Также наращивает объемы производства тульская площадка Haval", - сказал Мантуров.Он добавил, что с момента предыдущего обсуждения вопроса в июне, "могу сказать, что с того времени ситуация в отрасли постепенно стабилизируется".

https://ria.ru/20221108/avtomobili-1829831602.html

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экономика, россия, авто, денис мантуров, владимир путин, автоваз, группа газ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)