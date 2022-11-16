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Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме - РИА Новости, 16.11.2022
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Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме
Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме - РИА Новости, 16.11.2022
Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме
Ситуация в автомобильной промышленности России стабилизируется, загрузка производственных конвейеров растет и у "АвтоВАЗа", и у ГАЗа, и на российской площадке... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T14:25
2022-11-16T14:38
экономика
россия
авто
денис мантуров
владимир путин
автоваз
группа газ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация в автомобильной промышленности России стабилизируется, загрузка производственных конвейеров растет и у "АвтоВАЗа", и у ГАЗа, и на российской площадке китайского Haval, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина."Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров. Имея в виду "АвтоВАЗ", ГАЗ, "Камаз", УАЗ и "Урал". Также наращивает объемы производства тульская площадка Haval", - сказал Мантуров.Он добавил, что с момента предыдущего обсуждения вопроса в июне, "могу сказать, что с того времени ситуация в отрасли постепенно стабилизируется".
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экономика, россия, авто, денис мантуров, владимир путин, автоваз, группа газ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Авто, Денис Мантуров, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Группа ГАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
14:25 16.11.2022 (обновлено: 14:38 16.11.2022)
 
Мантуров отметил стабилизацию ситуации в российском автопроме

Мантуров: основные российские автопроизводители, Haval увеличивают загрузку конвейеров

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Classic
Автомобиль Lada Granta Classic - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Lada Granta Classic . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация в автомобильной промышленности России стабилизируется, загрузка производственных конвейеров растет и у "АвтоВАЗа", и у ГАЗа, и на российской площадке китайского Haval, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина.
"Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров. Имея в виду "АвтоВАЗ", ГАЗ, "Камаз", УАЗ и "Урал". Также наращивает объемы производства тульская площадка Haval", - сказал Мантуров.
Он добавил, что с момента предыдущего обсуждения вопроса в июне, "могу сказать, что с того времени ситуация в отрасли постепенно стабилизируется".
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ЭкономикаРоссияАвтоДенис МантуровВладимир ПутинАвтоВАЗГруппа ГАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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