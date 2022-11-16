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В США автомобиль сбил более 20 новобранцев полиции
В США автомобиль сбил более 20 новобранцев полиции - РИА Новости, 16.11.2022
В США автомобиль сбил более 20 новобранцев полиции
Автомобиль сбил группу новобранцев полиции калифорнийского округа Лос-Анджелес, пострадали более 20 человек, сообщает местные телеканал КАВС. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T20:03
2022-11-16T20:03
2022-11-16T20:06
в мире
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происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Автомобиль сбил группу новобранцев полиции калифорнийского округа Лос-Анджелес, пострадали более 20 человек, сообщает местные телеканал КАВС.Инцидент произошел около половины седьмого утра. Группа бегущих новобранцев составляла от 40 до 50 человек.Представитель пожарной службы округа сообщил, что по крайней мере семь пострадавших находятся в критическом состоянии.Телеканал CBS Los Angeles сообщает, что водитель автомобиля задержан.
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в мире, сша, происшествия
В мире, США, Происшествия
20:03 16.11.2022 (обновлено: 20:06 16.11.2022)
В США автомобиль сбил более 20 новобранцев полиции
В США автомобиль сбил более 20 новобранцев полиции округа Лос-Анджелес во время пробежки
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Автомобиль сбил группу новобранцев полиции калифорнийского округа Лос-Анджелес, пострадали более 20 человек, сообщает местные телеканал КАВС.
Инцидент произошел около половины седьмого утра. Группа бегущих новобранцев составляла от 40 до 50 человек.
Представитель пожарной службы округа сообщил, что по крайней мере семь пострадавших находятся в критическом состоянии.
Телеканал CBS Los Angeles сообщает, что водитель автомобиля задержан.