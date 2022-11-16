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Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/ataka-1831885632.html
Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.11.2022
Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Украины... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:26
2022-11-16T12:37
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Украины атаковать в направлении Коломыйчики ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины", - отметили в министерстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/minoborony-1831883842.html
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
12:26 16.11.2022 (обновлено: 12:37 16.11.2022)
 
Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Украины атаковать в направлении Коломыйчики ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины", - отметили в министерстве.
Самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:20В мире
Минобороны: ВС РФ наносили удары по целям только на территории Украины
 
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