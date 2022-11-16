https://ria.ru/20221116/ataka-1831885632.html
Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.11.2022
Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Украины... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:26
2022-11-16T12:26
2022-11-16T12:37
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbf3fc1738213e9ebb68ba404d3a4b67.jpg
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Украины атаковать в направлении Коломыйчики ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины", - отметили в министерстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/minoborony-1831883842.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808825832_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_9bcd63d52cf06ac2c7b3f8985b88d84b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
12:26 16.11.2022 (обновлено: 12:37 16.11.2022)
Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении