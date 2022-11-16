https://ria.ru/20221116/ataka-1831885632.html

Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.11.2022

Российские войска отразили две атаки на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Украины... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:26

2022-11-16T12:26

2022-11-16T12:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Украины атаковать в направлении Коломыйчики ЛНР, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "В результате комплексного огневого поражения противник потерял более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины", - отметили в министерстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/minoborony-1831883842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина