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Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
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Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ
Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ
Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника оборонного ведомства. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:58
2022-11-16T12:22
в мире
оман
либерия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника оборонного ведомства.Чиновник идентифицировал судно как танкер Pacific Zircon под флагом Либерии, который эксплуатируется сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая в конечном счете принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу."Чиновник заявил Ассошиэйтед Пресс в среду, что нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, подвергся удару беспилотника со взрывчаткой у берегов Омана", - передает агентство.
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в мире, оман, либерия
В мире, Оман, Либерия
11:58 16.11.2022 (обновлено: 12:22 16.11.2022)
 
Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ

AP: беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер у берегов Омана

© Pixabay / derdentoТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Pixabay / derdento
Танкер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника оборонного ведомства.
Чиновник идентифицировал судно как танкер Pacific Zircon под флагом Либерии, который эксплуатируется сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая в конечном счете принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу.
"Чиновник заявил Ассошиэйтед Пресс в среду, что нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, подвергся удару беспилотника со взрывчаткой у берегов Омана", - передает агентство.
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