https://ria.ru/20221116/ataka-1831878389.html

Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ

Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022

Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ

Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника оборонного ведомства. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:58

2022-11-16T11:58

2022-11-16T12:22

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника оборонного ведомства.Чиновник идентифицировал судно как танкер Pacific Zircon под флагом Либерии, который эксплуатируется сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая в конечном счете принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу."Чиновник заявил Ассошиэйтед Пресс в среду, что нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, подвергся удару беспилотника со взрывчаткой у берегов Омана", - передает агентство.

https://ria.ru/20210806/tanker-1744772699.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оман, либерия