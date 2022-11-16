https://ria.ru/20221116/ataka-1831878389.html
Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ
Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2022
Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ
Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника оборонного ведомства. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:58
2022-11-16T11:58
2022-11-16T12:22
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновника оборонного ведомства.Чиновник идентифицировал судно как танкер Pacific Zircon под флагом Либерии, который эксплуатируется сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая в конечном счете принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу."Чиновник заявил Ассошиэйтед Пресс в среду, что нефтяной танкер, связанный с израильским миллиардером, подвергся удару беспилотника со взрывчаткой у берегов Омана", - передает агентство.
https://ria.ru/20210806/tanker-1744772699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оман, либерия
11:58 16.11.2022 (обновлено: 12:22 16.11.2022)
Беспилотник атаковал нефтяной танкер у берегов Омана, сообщили СМИ
AP: беспилотник со взрывчаткой атаковал нефтяной танкер у берегов Омана