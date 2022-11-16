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Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину - РИА Новости, 16.11.2022
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Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину
Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину - РИА Новости, 16.11.2022
Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину
Возобновление экспорта аммиака из РФ через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки, однако окончательного решения пока нет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:32
2022-11-16T08:32
экономика
украина
россия
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ООН, 16 ноя - РИА Новости. Возобновление экспорта аммиака из РФ через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки, однако окончательного решения пока нет, сообщили РИА Новости в постпредстве России в ООН."Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято", - сообщил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский на вопрос РИА Новости о возможном возобновлении экспорта российского аммиака через территорию Украины в рамках продления зерновой сделки.Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия и Украина при посредничестве ООН могут договориться о продлении сделки до ее истечения 19 ноября 2022 года и что в качестве условия нового соглашения Россия возобновит экспорт аммиака через территорию Украины.
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экономика, украина, россия
Экономика, Украина, Россия
08:32 16.11.2022
 
Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину

Дипломат Полянский: в рамках зерновой сделки обсуждается экспорт аммиака на Украину

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в медиабанкПроизводство аммиака на предприятии "Тольяттиазот"
Производство аммиака на предприятии Тольяттиазот - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Производство аммиака на предприятии "Тольяттиазот". Архивное фото
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ООН, 16 ноя - РИА Новости. Возобновление экспорта аммиака из РФ через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки, однако окончательного решения пока нет, сообщили РИА Новости в постпредстве России в ООН.
"Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято", - сообщил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский на вопрос РИА Новости о возможном возобновлении экспорта российского аммиака через территорию Украины в рамках продления зерновой сделки.
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия и Украина при посредничестве ООН могут договориться о продлении сделки до ее истечения 19 ноября 2022 года и что в качестве условия нового соглашения Россия возобновит экспорт аммиака через территорию Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 20:03
Зеленский назвал условия согласия на экспорт российского аммиака
 
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