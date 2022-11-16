https://ria.ru/20221116/ammiak-1831814213.html

Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину

Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину - РИА Новости, 16.11.2022

Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину

Возобновление экспорта аммиака из РФ через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки, однако окончательного решения пока нет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:32

2022-11-16T08:32

2022-11-16T08:32

экономика

украина

россия

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ООН, 16 ноя - РИА Новости. Возобновление экспорта аммиака из РФ через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки, однако окончательного решения пока нет, сообщили РИА Новости в постпредстве России в ООН."Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято", - сообщил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский на вопрос РИА Новости о возможном возобновлении экспорта российского аммиака через территорию Украины в рамках продления зерновой сделки.Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия и Украина при посредничестве ООН могут договориться о продлении сделки до ее истечения 19 ноября 2022 года и что в качестве условия нового соглашения Россия возобновит экспорт аммиака через территорию Украины.

https://ria.ru/20220916/ammiak-1817431922.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, украина, россия