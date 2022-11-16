https://ria.ru/20221116/ammiak-1831814213.html
Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину
Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину - РИА Новости, 16.11.2022
Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину
Возобновление экспорта аммиака из РФ через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки, однако окончательного решения пока нет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:32
2022-11-16T08:32
2022-11-16T08:32
экономика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147935/98/1479359895_0:52:3413:1972_1920x0_80_0_0_294156e6ce19117f40e6e031ada33d28.jpg
ООН, 16 ноя - РИА Новости. Возобновление экспорта аммиака из РФ через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки, однако окончательного решения пока нет, сообщили РИА Новости в постпредстве России в ООН."Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято", - сообщил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский на вопрос РИА Новости о возможном возобновлении экспорта российского аммиака через территорию Украины в рамках продления зерновой сделки.Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия и Украина при посредничестве ООН могут договориться о продлении сделки до ее истечения 19 ноября 2022 года и что в качестве условия нового соглашения Россия возобновит экспорт аммиака через территорию Украины.
https://ria.ru/20220916/ammiak-1817431922.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147935/98/1479359895_359:0:3056:2023_1920x0_80_0_0_a3d3a1c0ac4fcfe1f9990475d139fbec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия
Экономика, Украина, Россия
Москва и Киев обсуждают возобновление экспорта аммиака через Украину
Дипломат Полянский: в рамках зерновой сделки обсуждается экспорт аммиака на Украину
ООН, 16 ноя - РИА Новости. Возобновление экспорта аммиака из РФ через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки, однако окончательного решения пока нет, сообщили РИА Новости в постпредстве России в ООН.
"Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято", - сообщил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский на вопрос РИА Новости о возможном возобновлении экспорта российского аммиака через территорию Украины в рамках продления зерновой сделки.
Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия и Украина при посредничестве ООН могут договориться о продлении сделки до ее истечения 19 ноября 2022 года и что в качестве условия нового соглашения Россия возобновит экспорт аммиака через территорию Украины.