16:44 15.11.2022 (обновлено: 16:45 15.11.2022)
Франция и Турция продолжат работу по обеспечению экспорта зерна с Украины
Макрон: Франция и Турция продолжат работу по обеспечению экспорта зерна с Украины
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Франция и Турция продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна с Украины, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Во вторник Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры на полях саммита G20 на Бали.
"Война на Украине ведет к увеличению риска возникновения голода в мире. Турция и Франция продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта (зерна)", - написал Макрон в своём аккаунте в Twitter по итогам встречи с Эрдоганом.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Также МИД РФ отмечал, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Путин заявлял, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию "зерновой сделки". Договор истекает 18 ноября.
Россия 30 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке. Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по зерновой сделке в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.