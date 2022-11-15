https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831641771.html

Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20

Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20

Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны предложенной президентом Владимиром Зеленским во время саммита G20 стратегией завершения конфликта на... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:00

2022-11-15T15:00

2022-11-15T16:04

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

донбасс

европа

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны предложенной президентом Владимиром Зеленским во время саммита G20 стратегией завершения конфликта на Украине.В ходе видеообращения политик потребовал полный вывод российских войск и возврат территорий Киеву."Господин Зеленский, в своих мирных планах, пожалуйста, ответьте на важнейший вопрос: как русские смогут сохранить свою культурную идентичность, если территории, на которых они живут, останутся украинскими?" — поинтересовался Matthias F."Да кто он такой, чтобы требовать?! Этот бывший актер — президент маленькой, не имеющей значимости в мире и Европе разрушенной страны. Как мне кажется, он и все его коллеги, радостно выдвигающие требования, страдают от мании величия и отсутствия связи с реальностью. Можете просить, но требовать — нет!" — пишет Matthias V."Фамилию "Зеленский", похоже, можно использовать как синоним слова "требование", — иронизирует Jupp."С самого начала конфликта я спрашиваю себя: как, собственно, он нас касается? До него Украина не была демократией, а теперь она приравнивается к раю, полному ангелов", — прокомментировал Mike R.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831587069.html

https://ria.ru/20221115/peregovory-1831583868.html

украина

донбасс

европа

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, европа, большая двадцатка, саммит g20