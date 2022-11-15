15:00 15.11.2022 (обновлено: 16:04 15.11.2022)
Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20
Читатели Die Welt раскритиковали план Зеленского по прекращению конфликта на Украине
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны предложенной президентом Владимиром Зеленским во время саммита G20 стратегией завершения конфликта на Украине.
В ходе видеообращения политик потребовал полный вывод российских войск и возврат территорий Киеву.
"Господин Зеленский, в своих мирных планах, пожалуйста, ответьте на важнейший вопрос: как русские смогут сохранить свою культурную идентичность, если территории, на которых они живут, останутся украинскими?" — поинтересовался Matthias F.
"Да кто он такой, чтобы требовать?! Этот бывший актер — президент маленькой, не имеющей значимости в мире и Европе разрушенной страны. Как мне кажется, он и все его коллеги, радостно выдвигающие требования, страдают от мании величия и отсутствия связи с реальностью. Можете просить, но требовать — нет!" — пишет Matthias V.
"Фамилию "Зеленский", похоже, можно использовать как синоним слова "требование", — иронизирует Jupp.
"С самого начала конфликта я спрашиваю себя: как, собственно, он нас касается? До него Украина не была демократией, а теперь она приравнивается к раю, полному ангелов", — прокомментировал Mike R.
"О Зеленском можно многое сказать. Он должен заявить о нейтралитете своей страны, уважать меньшинства, не притеснять русское население и русскую культуру. Крым и Донбасс остаются российскими. Тогда можно вести переговоры", — подытожил Wolf B.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.