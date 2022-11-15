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Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20 - РИА Новости, 15.11.2022
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Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20
Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20
Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны предложенной президентом Владимиром Зеленским во время саммита G20 стратегией завершения конфликта на... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:00
2022-11-15T16:04
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
донбасс
европа
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны предложенной президентом Владимиром Зеленским во время саммита G20 стратегией завершения конфликта на Украине.В ходе видеообращения политик потребовал полный вывод российских войск и возврат территорий Киеву."Господин Зеленский, в своих мирных планах, пожалуйста, ответьте на важнейший вопрос: как русские смогут сохранить свою культурную идентичность, если территории, на которых они живут, останутся украинскими?" — поинтересовался Matthias F."Да кто он такой, чтобы требовать?! Этот бывший актер — президент маленькой, не имеющей значимости в мире и Европе разрушенной страны. Как мне кажется, он и все его коллеги, радостно выдвигающие требования, страдают от мании величия и отсутствия связи с реальностью. Можете просить, но требовать — нет!" — пишет Matthias V."Фамилию "Зеленский", похоже, можно использовать как синоним слова "требование", — иронизирует Jupp."С самого начала конфликта я спрашиваю себя: как, собственно, он нас касается? До него Украина не была демократией, а теперь она приравнивается к раю, полному ангелов", — прокомментировал Mike R.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831587069.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, донбасс, европа, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Европа, Большая двадцатка, Саммит G20
15:00 15.11.2022 (обновлено: 16:04 15.11.2022)
 
Немцы задали неудобный вопрос Зеленскому после его выступления на G20

Читатели Die Welt раскритиковали план Зеленского по прекращению конфликта на Украине

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt остались недовольны предложенной президентом Владимиром Зеленским во время саммита G20 стратегией завершения конфликта на Украине.
В ходе видеообращения политик потребовал полный вывод российских войск и возврат территорий Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:53Специальная военная операция на Украине
Лавров назвал риторику выступления Зеленского на G20 русофобской
"Господин Зеленский, в своих мирных планах, пожалуйста, ответьте на важнейший вопрос: как русские смогут сохранить свою культурную идентичность, если территории, на которых они живут, останутся украинскими?" — поинтересовался Matthias F.
"Да кто он такой, чтобы требовать?! Этот бывший актер — президент маленькой, не имеющей значимости в мире и Европе разрушенной страны. Как мне кажется, он и все его коллеги, радостно выдвигающие требования, страдают от мании величия и отсутствия связи с реальностью. Можете просить, но требовать — нет!" — пишет Matthias V.
"Фамилию "Зеленский", похоже, можно использовать как синоним слова "требование", — иронизирует Jupp.
"С самого начала конфликта я спрашиваю себя: как, собственно, он нас касается? До него Украина не была демократией, а теперь она приравнивается к раю, полному ангелов", — прокомментировал Mike R.

"О Зеленском можно многое сказать. Он должен заявить о нейтралитете своей страны, уважать меньшинства, не притеснять русское население и русскую культуру. Крым и Донбасс остаются российскими. Тогда можно вести переговоры", — подытожил Wolf B.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:45
Лавров назвал требования Украины по переговорам неадекватными
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаДонбассЕвропаБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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