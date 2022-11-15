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Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022
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Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле
Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022
Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле
Читатели портала En Son Haber отреагировали на высказывание главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с критикой реакции США на теракт в центре Стамбуле. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T06:03
2022-11-15T06:03
в мире
сулейман сойлу
сша
турция
рабочая партия курдистана
нато
взрыв в центре стамбула
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Читатели портала En Son Haber отреагировали на высказывание главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с критикой реакции США на теракт в центре Стамбуле.Как ранее заявил министр, Турция отказалась принимать соболезнования от Штатов. По его словам, "особенно очевидна неискренность наших так называемых союзников". "Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов", — подчеркнул Сойлу. При этом он не уточнил, что именно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона.Заявления министра вызвали активный отклик читателей En Son Haber."Браво, Сойлу, вы выразили чувства нашего священного народа", - заявил пользователь МЕРТ_0612."Это должно было сказать министерство иностранных, а не внутренних дел", - заметил "реис"."Народ с вами, прекратите отношения с США, этого будет достаточно", - подчеркнул "Метеор"."Посмотрим, когда мы закроем (используемую ВВС США авиабазу. – прим. ред.) Инджирлик", - написал "Тексой"."Турция должна объявить всему миру, что она будет обстреливать колонны с оружием, идущие к РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (партии сирийских курдов "Демократический союз"), и поразить один из конвоев", - потребовал "Шенол к"."Если вы знаете, что за этим стоят США, то вы знаете, что делать, не на словах, а по существу", - отметил один из читателей.В воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал, в том числе трое россиян. Полиция задержала по делу о теракте 46 человек, в том числе женщину, которую считают исполнительницей взрыва. По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, сулейман сойлу, сша, турция, рабочая партия курдистана, нато, взрыв в центре стамбула
В мире, Сулейман Сойлу, США, Турция, Рабочая партия Курдистана, НАТО, Взрыв в центре Стамбула
06:03 15.11.2022
 
Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле

Читатели En Son Haber поддержали ответ турецкого министра США после теракта в Стамбуле

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Читатели портала En Son Haber отреагировали на высказывание главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с критикой реакции США на теракт в центре Стамбуле.
Как ранее заявил министр, Турция отказалась принимать соболезнования от Штатов. По его словам, "особенно очевидна неискренность наших так называемых союзников". "Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов", — подчеркнул Сойлу. При этом он не уточнил, что именно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона.
Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места взрыва на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 10:09
В Турции заявили о поддержке преступных организаций отдельными странами
Заявления министра вызвали активный отклик читателей En Son Haber.
"Браво, Сойлу, вы выразили чувства нашего священного народа", - заявил пользователь МЕРТ_0612.
"Это должно было сказать министерство иностранных, а не внутренних дел", - заметил "реис".
"Народ с вами, прекратите отношения с США, этого будет достаточно", - подчеркнул "Метеор".
"Посмотрим, когда мы закроем (используемую ВВС США авиабазу. – прим. ред.) Инджирлик", - написал "Тексой".
"Турция должна объявить всему миру, что она будет обстреливать колонны с оружием, идущие к РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (партии сирийских курдов "Демократический союз"), и поразить один из конвоев", - потребовал "Шенол к".
"Если вы знаете, что за этим стоят США, то вы знаете, что делать, не на словах, а по существу", - отметил один из читателей.
В воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал, в том числе трое россиян. Полиция задержала по делу о теракте 46 человек, в том числе женщину, которую считают исполнительницей взрыва. По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Мемориал жертвам теракта в Стамбуле
© AFP 2022 / Yasin Akgul

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Улицу вновь открыли для пешеходов.

Люди у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

Люди скорбят на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AP Photo / Khalil Hamra

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
 
В миреСулейман СойлуСШАТурцияРабочая партия КурдистанаНАТОВзрыв в центре Стамбула
 
 
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