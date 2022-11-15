https://ria.ru/20221115/zayavlenie-1831503298.html

Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле

Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле - РИА Новости, 15.11.2022

Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле

Читатели портала En Son Haber отреагировали на высказывание главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с критикой реакции США на теракт в центре Стамбуле. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T06:03

2022-11-15T06:03

2022-11-15T06:03

в мире

сулейман сойлу

сша

турция

рабочая партия курдистана

нато

взрыв в центре стамбула

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200884_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_72cd12061683dbdc2e47156a16f07bf3.jpg

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Читатели портала En Son Haber отреагировали на высказывание главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с критикой реакции США на теракт в центре Стамбуле.Как ранее заявил министр, Турция отказалась принимать соболезнования от Штатов. По его словам, "особенно очевидна неискренность наших так называемых союзников". "Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов", — подчеркнул Сойлу. При этом он не уточнил, что именно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона.Заявления министра вызвали активный отклик читателей En Son Haber."Браво, Сойлу, вы выразили чувства нашего священного народа", - заявил пользователь МЕРТ_0612."Это должно было сказать министерство иностранных, а не внутренних дел", - заметил "реис"."Народ с вами, прекратите отношения с США, этого будет достаточно", - подчеркнул "Метеор"."Посмотрим, когда мы закроем (используемую ВВС США авиабазу. – прим. ред.) Инджирлик", - написал "Тексой"."Турция должна объявить всему миру, что она будет обстреливать колонны с оружием, идущие к РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (партии сирийских курдов "Демократический союз"), и поразить один из конвоев", - потребовал "Шенол к"."Если вы знаете, что за этим стоят США, то вы знаете, что делать, не на словах, а по существу", - отметил один из читателей.В воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал, в том числе трое россиян. Полиция задержала по делу о теракте 46 человек, в том числе женщину, которую считают исполнительницей взрыва. По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221114/terakt-1831271706.html

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сулейман сойлу, сша, турция, рабочая партия курдистана, нато, взрыв в центре стамбула