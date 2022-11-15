Турок взбесило заявление США после теракта в Стамбуле

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Читатели портала En Son Haber отреагировали на высказывание главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с критикой реакции США на теракт в центре Стамбуле.Как ранее заявил министр, Турция отказалась принимать соболезнования от Штатов. По его словам, "особенно очевидна неискренность наших так называемых союзников". "Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов", — подчеркнул Сойлу. При этом он не уточнил, что именно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона.Заявления министра вызвали активный отклик читателей En Son Haber."Браво, Сойлу, вы выразили чувства нашего священного народа", - заявил пользователь МЕРТ_0612."Это должно было сказать министерство иностранных, а не внутренних дел", - заметил "реис"."Народ с вами, прекратите отношения с США, этого будет достаточно", - подчеркнул "Метеор"."Посмотрим, когда мы закроем (используемую ВВС США авиабазу. – прим. ред.) Инджирлик", - написал "Тексой"."Турция должна объявить всему миру, что она будет обстреливать колонны с оружием, идущие к РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (партии сирийских курдов "Демократический союз"), и поразить один из конвоев", - потребовал "Шенол к"."Если вы знаете, что за этим стоят США, то вы знаете, что делать, не на словах, а по существу", - отметил один из читателей.В воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал, в том числе трое россиян. Полиция задержала по делу о теракте 46 человек, в том числе женщину, которую считают исполнительницей взрыва. По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Читатели портала En Son Haber отреагировали на высказывание главы МВД Турции Сулеймана Сойлу с критикой реакции США на теракт в центре Стамбуле.
Как ранее заявил министр, Турция отказалась принимать соболезнования от Штатов. По его словам, "особенно очевидна неискренность наших так называемых союзников". "Которые кажутся нам друзьями, которые либо прячут всех террористов в своих собственных странах, либо дают жизнь террористам на территориях, которые они оккупируют, на территориях, которыми они управляют, и посылают им деньги официально из своих собственных сенатов", — подчеркнул Сойлу. При этом он не уточнил, что именно вызвало недовольство Анкары в реакции Вашингтона.
Заявления министра вызвали активный отклик читателей En Son Haber.
"Браво, Сойлу, вы выразили чувства нашего священного народа", - заявил пользователь МЕРТ_0612.
"Это должно было сказать министерство иностранных, а не внутренних дел", - заметил "реис".
"Народ с вами, прекратите отношения с США, этого будет достаточно", - подчеркнул "Метеор".
"Посмотрим, когда мы закроем (используемую ВВС США авиабазу. – прим. ред.) Инджирлик", - написал "Тексой".
"Турция должна объявить всему миру, что она будет обстреливать колонны с оружием, идущие к РПК (Рабочей партии Курдистана), PYD (партии сирийских курдов "Демократический союз"), и поразить один из конвоев", - потребовал "Шенол к".
"Если вы знаете, что за этим стоят США, то вы знаете, что делать, не на словах, а по существу", - отметил один из читателей.
В воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал, в том числе трое россиян. Полиция задержала по делу о теракте 46 человек, в том числе женщину, которую считают исполнительницей взрыва. По информации СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической. Экстрадиция членов организации из Швеции и Финляндии — одно из условий вступления двух стран в НАТО.
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