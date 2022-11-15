https://ria.ru/20221115/zayavki-1831569144.html

На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных

На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных - РИА Новости, 15.11.2022

На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных

Более тысячи заявок от семей мобилизованных отработаны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:14

2022-11-15T12:14

2022-11-15T12:14

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямал

новый уренгой

надым

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Более тысячи заявок от семей мобилизованных отработаны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона."В регионе выполнено рекордное число обращений с начала реализации Всероссийской акции #МыВместе в новом формате. Это тысяча просьб о помощи, на которые откликнулись неравнодушные жители. Все заявки поступили в местные штабы акции, пункты открыты в каждом муниципалитете. Запросы были переадресованы в зависимости от тематики. Это психологическая, юридическая, адресная поддержка. Большая часть, а это почти 600 обращений, закрыта силами волонтеров. Зачастую активисты берут на себя решение бытовых задач", - говорится в сообщении.Например, в Новом Уренгое сделан ремонт в доме мобилизованного. Сын отправился добровольцем участвовать в специальной военной операции (СВО), а квартирный вопрос так и остался незакрытым.В регионе активно развивается деятельность волонтеров-психологов. В рядах добровольцев сегодня более ста человек, отработаны двадцать адресных заявок по оказанию психологической поддержки.Всего к акции #МыВместе уже присоединились 400 активистов. Они не только помогают обратившимся по хозяйству, но и выступают с личными инициативами в рамках Всероссийского проекта. Так, в Надыме Игорь Заборовский запустил сбор гуманитарной помощи для солдат, которые находятся в зоне проведения СВО, родилась акция #МыРядом. Благодаря добровольцам "за линию" было доставлено уже более 20 тонн необходимых вещей, уточняют власти

https://ria.ru/20221103/yanao-1828952734.html

ямал

новый уренгой

надым

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, ямал, новый уренгой, надым