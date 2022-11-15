https://ria.ru/20221115/zayavki-1831569144.html
На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных
На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных - РИА Новости, 15.11.2022
На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных
Более тысячи заявок от семей мобилизованных отработаны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:14
2022-11-15T12:14
2022-11-15T12:14
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
новый уренгой
надым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831565902_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_24e7b2410dd69e79d8ba5d2ff98004e3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Более тысячи заявок от семей мобилизованных отработаны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона."В регионе выполнено рекордное число обращений с начала реализации Всероссийской акции #МыВместе в новом формате. Это тысяча просьб о помощи, на которые откликнулись неравнодушные жители. Все заявки поступили в местные штабы акции, пункты открыты в каждом муниципалитете. Запросы были переадресованы в зависимости от тематики. Это психологическая, юридическая, адресная поддержка. Большая часть, а это почти 600 обращений, закрыта силами волонтеров. Зачастую активисты берут на себя решение бытовых задач", - говорится в сообщении.Например, в Новом Уренгое сделан ремонт в доме мобилизованного. Сын отправился добровольцем участвовать в специальной военной операции (СВО), а квартирный вопрос так и остался незакрытым.В регионе активно развивается деятельность волонтеров-психологов. В рядах добровольцев сегодня более ста человек, отработаны двадцать адресных заявок по оказанию психологической поддержки.Всего к акции #МыВместе уже присоединились 400 активистов. Они не только помогают обратившимся по хозяйству, но и выступают с личными инициативами в рамках Всероссийского проекта. Так, в Надыме Игорь Заборовский запустил сбор гуманитарной помощи для солдат, которые находятся в зоне проведения СВО, родилась акция #МыРядом. Благодаря добровольцам "за линию" было доставлено уже более 20 тонн необходимых вещей, уточняют власти
https://ria.ru/20221103/yanao-1828952734.html
ямал
новый уренгой
надым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831565902_112:0:1072:720_1920x0_80_0_0_27df6e83222b5b91595387d3a60a4b59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ямал, новый уренгой, надым
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Ямал, Новый Уренгой, Надым
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Более тысячи заявок от семей мобилизованных отработаны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.
"В регионе выполнено рекордное число обращений с начала реализации Всероссийской акции #МыВместе в новом формате. Это тысяча просьб о помощи, на которые откликнулись неравнодушные жители. Все заявки поступили в местные штабы акции, пункты открыты в каждом муниципалитете. Запросы были переадресованы в зависимости от тематики. Это психологическая, юридическая, адресная поддержка. Большая часть, а это почти 600 обращений, закрыта силами волонтеров. Зачастую активисты берут на себя решение бытовых задач", - говорится в сообщении.
Например, в Новом Уренгое
сделан ремонт в доме мобилизованного. Сын отправился добровольцем участвовать в специальной военной операции (СВО), а квартирный вопрос так и остался незакрытым.
В регионе активно развивается деятельность волонтеров-психологов. В рядах добровольцев сегодня более ста человек, отработаны двадцать адресных заявок по оказанию психологической поддержки.
Всего к акции #МыВместе уже присоединились 400 активистов. Они не только помогают обратившимся по хозяйству, но и выступают с личными инициативами в рамках Всероссийского проекта. Так, в Надыме
Игорь Заборовский запустил сбор гуманитарной помощи для солдат, которые находятся в зоне проведения СВО, родилась акция #МыРядом. Благодаря добровольцам "за линию" было доставлено уже более 20 тонн необходимых вещей, уточняют власти