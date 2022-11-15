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На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных - РИА Новости, 15.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221115/zayavki-1831569144.html
На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных
На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных - РИА Новости, 15.11.2022
На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных
Более тысячи заявок от семей мобилизованных отработаны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:14
2022-11-15T12:14
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
новый уренгой
надым
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Более тысячи заявок от семей мобилизованных отработаны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона."В регионе выполнено рекордное число обращений с начала реализации Всероссийской акции #МыВместе в новом формате. Это тысяча просьб о помощи, на которые откликнулись неравнодушные жители. Все заявки поступили в местные штабы акции, пункты открыты в каждом муниципалитете. Запросы были переадресованы в зависимости от тематики. Это психологическая, юридическая, адресная поддержка. Большая часть, а это почти 600 обращений, закрыта силами волонтеров. Зачастую активисты берут на себя решение бытовых задач", - говорится в сообщении.Например, в Новом Уренгое сделан ремонт в доме мобилизованного. Сын отправился добровольцем участвовать в специальной военной операции (СВО), а квартирный вопрос так и остался незакрытым.В регионе активно развивается деятельность волонтеров-психологов. В рядах добровольцев сегодня более ста человек, отработаны двадцать адресных заявок по оказанию психологической поддержки.Всего к акции #МыВместе уже присоединились 400 активистов. Они не только помогают обратившимся по хозяйству, но и выступают с личными инициативами в рамках Всероссийского проекта. Так, в Надыме Игорь Заборовский запустил сбор гуманитарной помощи для солдат, которые находятся в зоне проведения СВО, родилась акция #МыРядом. Благодаря добровольцам "за линию" было доставлено уже более 20 тонн необходимых вещей, уточняют власти
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общество, ямал, новый уренгой, надым
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Ямал, Новый Уренгой, Надым
12:14 15.11.2022
 

На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных

© Фото : Правительство ЯНАОНа Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных
На Ямале отработаны более тысячи заявок от семей мобилизованных - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Правительство ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Более тысячи заявок от семей мобилизованных отработаны в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона.
"В регионе выполнено рекордное число обращений с начала реализации Всероссийской акции #МыВместе в новом формате. Это тысяча просьб о помощи, на которые откликнулись неравнодушные жители. Все заявки поступили в местные штабы акции, пункты открыты в каждом муниципалитете. Запросы были переадресованы в зависимости от тематики. Это психологическая, юридическая, адресная поддержка. Большая часть, а это почти 600 обращений, закрыта силами волонтеров. Зачастую активисты берут на себя решение бытовых задач", - говорится в сообщении.
Дети участников спецоперации смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 13:38Ямало-Ненецкий автономный округ
Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в ЯНАО
Например, в Новом Уренгое сделан ремонт в доме мобилизованного. Сын отправился добровольцем участвовать в специальной военной операции (СВО), а квартирный вопрос так и остался незакрытым.
В регионе активно развивается деятельность волонтеров-психологов. В рядах добровольцев сегодня более ста человек, отработаны двадцать адресных заявок по оказанию психологической поддержки.
Всего к акции #МыВместе уже присоединились 400 активистов. Они не только помогают обратившимся по хозяйству, но и выступают с личными инициативами в рамках Всероссийского проекта. Так, в Надыме Игорь Заборовский запустил сбор гуманитарной помощи для солдат, которые находятся в зоне проведения СВО, родилась акция #МыРядом. Благодаря добровольцам "за линию" было доставлено уже более 20 тонн необходимых вещей, уточняют власти
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмалНовый УренгойНадым
 
 
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