https://ria.ru/20221115/zayakin-1831607799.html

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов - РИА Новости, 15.11.2022

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:38

2022-11-15T13:38

2022-11-15T13:53

диссернет

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812952134_0:485:2289:1773_1920x0_80_0_0_0ee521becfe6e237c5ae32175e7ef468.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица 1. Заякин Андрей Викторович, 23.02.1981 г.р., г. Якутск", - значится в соответствующем перечне.В конце октября Заякин был объявлен в розыск - карточка журналиста "Новой газеты" появилась в ведомственной базе МВД России. По какой статье его разыскивают, не сообщается.В конце августа Басманный суд Москвы информировал, что на Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), по ней ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет. Суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время следствия Заякину было запрещено с восьми вечера до восьми утра выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников, использовать интернет, а также отправлять и получать почту.Что именно вменяют Заякину - неизвестно, однако на сайте издания "Новая Газета. Европа" сообщалось, что следствие вменяет журналисту перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК* уже после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил в РФ."Диссернет" - вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20221109/kolezev-1830192630.html

https://ria.ru/20221110/kashin-1830425145.html

https://ria.ru/20221108/grinpis-1830001235.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

диссернет, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)