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Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов - РИА Новости, 15.11.2022
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Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов
Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов - РИА Новости, 15.11.2022
Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внес сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:38
2022-11-15T13:53
диссернет
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица 1. Заякин Андрей Викторович, 23.02.1981 г.р., г. Якутск", - значится в соответствующем перечне.В конце октября Заякин был объявлен в розыск - карточка журналиста "Новой газеты" появилась в ведомственной базе МВД России. По какой статье его разыскивают, не сообщается.В конце августа Басманный суд Москвы информировал, что на Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), по ней ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет. Суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время следствия Заякину было запрещено с восьми вечера до восьми утра выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников, использовать интернет, а также отправлять и получать почту.Что именно вменяют Заякину - неизвестно, однако на сайте издания "Новая Газета. Европа" сообщалось, что следствие вменяет журналисту перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК* уже после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил в РФ."Диссернет" - вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20221109/kolezev-1830192630.html
https://ria.ru/20221110/kashin-1830425145.html
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диссернет, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Диссернет, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:38 15.11.2022 (обновлено: 13:53 15.11.2022)
 
Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес сооснователя "Диссернета" Заякина в перечень террористов

CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова / Сооснователь проекта "Диссернет" Андрей Заякин
Сооснователь проекта Диссернет Андрей Заякин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Ольга Чеснокова /
Сооснователь проекта "Диссернет" Андрей Заякин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Росфинмониторинг внес сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующего перечня на сайте ведомства.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица 1. Заякин Андрей Викторович, 23.02.1981 г.р., г. Якутск", - значится в соответствующем перечне.
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В конце октября Заякин был объявлен в розыск - карточка журналиста "Новой газеты" появилась в ведомственной базе МВД России. По какой статье его разыскивают, не сообщается.
В конце августа Басманный суд Москвы информировал, что на Заякина завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), по ней ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет. Суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время следствия Заякину было запрещено с восьми вечера до восьми утра выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то кроме близких родственников, использовать интернет, а также отправлять и получать почту.
Что именно вменяют Заякину - неизвестно, однако на сайте издания "Новая Газета. Европа" сообщалось, что следствие вменяет журналисту перевод денег 5 августа 2021 года в ФБК* уже после того, как суд признал организацию экстремистской и запретил в РФ.
Журналист Олег Кашин (внесен в реестр СМИ-иноагентов)
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"Диссернет" - вольное сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортеров, посвящающих свой труд разоблачениям мошенников, фальсификаторов и лжецов", сообщается на сайте проекта. Участники сообщества совместными усилиями противостоят махинациям и подлогам в области научной и образовательной деятельности, в особенности в процессе защиты диссертаций и присвоения ученых степеней в России.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в апреле прошлого года заявлял, что, хотя у "Диссернета" есть и свои недостатки, он приветствует общественный контроль за наукой и вузами, в том числе деятельность этого портала.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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ДиссернетФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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