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Донецкие предприятия войдут в электротехнический кластер Чувашии

Донецкие предприятия войдут в электротехнический кластер Чувашии - РИА Новости, 15.11.2022

Донецкие предприятия войдут в электротехнический кластер Чувашии

Донецкий и Торезский электротехнические заводы войдут в электротехнический кластер Чувашии до конца 2022 года, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:13

2022-11-15T12:13

2022-11-15T12:13

экономика

донецкая народная республика

россия

донецк

министерство угля и энергетики днр

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Донецкий и Торезский электротехнические заводы войдут в электротехнический кластер Чувашии до конца 2022 года, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующая договорённость достигнута на расширенной встрече правительства ДНР с делегацией Чувашии, которая прибыла в Донецк."Одним из выработанных в ходе встречи решений стало включение в электротехнический кластер Чувашской Республики Донецкого и Торезкого электротехнических заводов ДНР, над которыми ранее Чувашия взяла шефство. Сделать это планируют до конца текущего года", - говорится в сообщении.По словам министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева, это даст предприятиям Донецкой народной республики широкие возможности вхождения в рынок России. "Сейчас ведём работу с министерством угля и энергетики ДНР по определению того объема электротехнического оборудования, которое будет производиться непосредственно на данных предприятиях", - отметил министр.Перспективность вхождения донецких предприятий в чувашский электротехнический кластер подтвердил первый заместитель председателя правительства ДНР Рустам Мингазов, отметивший, что это представляет возможность ежегодно претендовать на меры господдержки кластеров, действующие в России. Мингазов констатировал существенную помощь Чувашии в восстановлении донецких предприятий, которая организовала обучение донецких специалистов на базе одного из крупнейших электротехнических предприятий республики - Чебоксарского электроаппаратного завода. "Два наших завода вывезли практически весь свой персонал в Чувашию, для того чтобы обучиться там на тех станках по заказам, которые поступают сюда", - отметил он.Он также рассказал, что Чувашия обеспечивает донецкие заводы первыми заказами на недавно освоенное оборудование.

https://ria.ru/20221114/pozhar-1831490150.html

https://ria.ru/20221111/tekhnika-1830931995.html

донецкая народная республика

россия

донецк

чувашская республика (чувашия)

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экономика, донецкая народная республика, россия, донецк, министерство угля и энергетики днр, чувашская республика (чувашия)