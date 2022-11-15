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Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/zaporozhe-1831607325.html
Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей
Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей - РИА Новости, 15.11.2022
Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается стабильно напряженной, но причин для эвакуации населения нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:36
2022-11-15T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается стабильно напряженной, но причин для эвакуации населения нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Причин для эвакуации населения из Запорожской области нет. Ситуация на линии фронта остается стабильно напряженной, но контролируемой. Постоянно укрепляется линия обороны и пополняются ряды вооруженных сил", - сказал РИА Новости Рогов.Как сообщала администрация Запорожской области в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
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запорожская область
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безопасность, владимир рогов, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:36 15.11.2022
 
Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей

Рогов заявил, что не видит причин для эвакуации жителей Запорожской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается стабильно напряженной, но причин для эвакуации населения нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Причин для эвакуации населения из Запорожской области нет. Ситуация на линии фронта остается стабильно напряженной, но контролируемой. Постоянно укрепляется линия обороны и пополняются ряды вооруженных сил", - сказал РИА Новости Рогов.
Как сообщала администрация Запорожской области в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
Военнослужащий РФ возле пункта пропуска Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Нет обороны". Что происходит возле позиций ВСУ в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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