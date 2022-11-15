https://ria.ru/20221115/zaporozhe-1831607325.html

Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей

Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей - РИА Новости, 15.11.2022

Запорожские власти не видят причин для эвакуации жителей

Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается стабильно напряженной, но причин для эвакуации населения нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:36

2022-11-15T13:36

2022-11-15T13:36

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

запорожская область

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053003_0:72:3156:1847_1920x0_80_0_0_7d63fd9407dc59e466577cb2dae18741.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается стабильно напряженной, но причин для эвакуации населения нет, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Причин для эвакуации населения из Запорожской области нет. Ситуация на линии фронта остается стабильно напряженной, но контролируемой. Постоянно укрепляется линия обороны и пополняются ряды вооруженных сил", - сказал РИА Новости Рогов.Как сообщала администрация Запорожской области в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.

https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир рогов, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр