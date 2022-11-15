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Президент присвоил Якутску почетное звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 15.11.2022
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https://ria.ru/20221115/yakutsk-1831717796.html
Президент присвоил Якутску почетное звание "Город трудовой доблести"
Президент присвоил Якутску почетное звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 15.11.2022
Президент присвоил Якутску почетное звание "Город трудовой доблести"
Президент России присвоил Якутску почетное звание "Город трудовой доблести", сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:44
2022-11-15T17:44
республика саха (якутия)
общество
айсен николаев
россия
якутск
якутия
владимир путин
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ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент России присвоил Якутску почетное звание "Город трудовой доблести", сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в Telegram.В свою очередь глава города Евгений Григорьев отметил, что получение высокой награды в год 100-летия Якутской АССР и 390-летия города особенно почетно и символично.Ранее сообщалось о том, что в 2020 году, в год 75-летия Победы, президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о присвоении городам почетного звания "Город трудовой доблести". Глава Якутии Айсен Николаев направил ходатайство о присвоении звания Якутску. Российская академия наук подтвердила наличие оснований.Город Алдан Якутии удостоился звания в 2021 году. Глава города Александр Бугай заявил РИА Новости о том, что за это проголосовали почти 100 тысяч якутян, в том числе свыше 14 тысяч жителей Алданского района.Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В качестве оснований для присвоения звания рассматриваются факты награждения предприятий государственными наградами, вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.
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общество, айсен николаев, россия, якутск, якутия, владимир путин
Республика Саха (Якутия), Общество, Айсен Николаев, Россия, Якутск, Якутия, Владимир Путин
17:44 15.11.2022
 
Президент присвоил Якутску почетное звание "Город трудовой доблести"

Указом президента России Якутску присвоили почетное звание "Город трудовой доблести"

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент России присвоил Якутску почетное звание "Город трудовой доблести", сообщает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в Telegram.
"Указом нашего президента Владимира Владимировича Путина столице нашей республики - городу Якутску присвоено почетное звание "Город трудовой доблести"… Мы гордимся, что у нас в Якутии теперь два города трудовой доблести - Алдан и Якутск!" - рассказал глава республики.
В свою очередь глава города Евгений Григорьев отметил, что получение высокой награды в год 100-летия Якутской АССР и 390-летия города особенно почетно и символично.
Ранее сообщалось о том, что в 2020 году, в год 75-летия Победы, президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о присвоении городам почетного звания "Город трудовой доблести". Глава Якутии Айсен Николаев направил ходатайство о присвоении звания Якутску. Российская академия наук подтвердила наличие оснований.
Город Алдан Якутии удостоился звания в 2021 году. Глава города Александр Бугай заявил РИА Новости о том, что за это проголосовали почти 100 тысяч якутян, в том числе свыше 14 тысяч жителей Алданского района.
Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В качестве оснований для присвоения звания рассматриваются факты награждения предприятий государственными наградами, вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.
Вышки сотовой связи - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 15:11Республика Саха (Якутия)
Активисты помогут арктическим селам Якутии собрать голоса за подключение 4G
 
Республика Саха (Якутия)ОбществоАйсен НиколаевРоссияЯкутскЯкутияВладимир Путин
 
 
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