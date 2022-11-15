https://ria.ru/20221115/wildberries-1831509801.html

Региональные предприниматели в октябре нарастили продажи на Wildberries

Региональные предприниматели в октябре нарастили продажи на Wildberries - РИА Новости, 15.11.2022

Региональные предприниматели в октябре нарастили продажи на Wildberries

Региональные предприниматели нарастили свои продажи на Wildberries в октябре 2022 года на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:15

2022-11-15T08:15

2022-11-15T08:15

экономика

москва

кемеровская область

красноярский край

wildberries

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости/Прайм. Региональные предприниматели нарастили свои продажи на Wildberries в октябре 2022 года на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Продажи российских предпринимателей, ведущих бизнес на Wildberries за пределами Москвы, выросли на 114% год к году в октябре 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Камчатка стала лидером по росту продаж на площадке в октябре (+272% год к году). Также в топ вошли: Ингушетия (+259%), Дагестан (+252%), Астраханская (+ 243%), Томская (+241%), Тамбовская (+240%), Кемеровская области (+238%), Калмыкия (+228%), Коми (+216%) и Красноярский край (+211%)."Согласно аналитике Wildberries, среди популярных товаров от предпринимателей Камчатского края - шубы и дубленки, Ингушетии - продукции для садоводства, из Дагестана - мужские футболки и шорты", - добавляется в сообщении.При этом больше всего в октябре свои доходы смогли нарастить региональные продавцы спортивного инвентаря (+289%), сантехники (+240%), продукции для садоводства (+183%), одежды (+179%) и товаров для отдыха и кемпинга (+177%).

https://ria.ru/20221108/wildberries-1829869604.html

https://realty.ria.ru/20221111/wildberries-1830859481.html

москва

кемеровская область

красноярский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, кемеровская область, красноярский край, wildberries