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Региональные предприниматели в октябре нарастили продажи на Wildberries - РИА Новости, 15.11.2022
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Региональные предприниматели в октябре нарастили продажи на Wildberries
Региональные предприниматели в октябре нарастили продажи на Wildberries - РИА Новости, 15.11.2022
Региональные предприниматели в октябре нарастили продажи на Wildberries
Региональные предприниматели нарастили свои продажи на Wildberries в октябре 2022 года на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:15
2022-11-15T08:15
экономика
москва
кемеровская область
красноярский край
wildberries
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости/Прайм. Региональные предприниматели нарастили свои продажи на Wildberries в октябре 2022 года на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Продажи российских предпринимателей, ведущих бизнес на Wildberries за пределами Москвы, выросли на 114% год к году в октябре 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Камчатка стала лидером по росту продаж на площадке в октябре (+272% год к году). Также в топ вошли: Ингушетия (+259%), Дагестан (+252%), Астраханская (+ 243%), Томская (+241%), Тамбовская (+240%), Кемеровская области (+238%), Калмыкия (+228%), Коми (+216%) и Красноярский край (+211%)."Согласно аналитике Wildberries, среди популярных товаров от предпринимателей Камчатского края - шубы и дубленки, Ингушетии - продукции для садоводства, из Дагестана - мужские футболки и шорты", - добавляется в сообщении.При этом больше всего в октябре свои доходы смогли нарастить региональные продавцы спортивного инвентаря (+289%), сантехники (+240%), продукции для садоводства (+183%), одежды (+179%) и товаров для отдыха и кемпинга (+177%).
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экономика, москва, кемеровская область, красноярский край, wildberries
Экономика, Москва, Кемеровская область, Красноярский край, Wildberries
08:15 15.11.2022
 
Региональные предприниматели в октябре нарастили продажи на Wildberries

Региональные предприниматели в октябре нарастили продажи на Wildberries на 114 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пункт выдачи Wildberries в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости/Прайм. Региональные предприниматели нарастили свои продажи на Wildberries в октябре 2022 года на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Продажи российских предпринимателей, ведущих бизнес на Wildberries за пределами Москвы, выросли на 114% год к году в октябре 2021 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Камчатка стала лидером по росту продаж на площадке в октябре (+272% год к году). Также в топ вошли: Ингушетия (+259%), Дагестан (+252%), Астраханская (+ 243%), Томская (+241%), Тамбовская (+240%), Кемеровская области (+238%), Калмыкия (+228%), Коми (+216%) и Красноярский край (+211%).
"Согласно аналитике Wildberries, среди популярных товаров от предпринимателей Камчатского края - шубы и дубленки, Ингушетии - продукции для садоводства, из Дагестана - мужские футболки и шорты", - добавляется в сообщении.
При этом больше всего в октябре свои доходы смогли нарастить региональные продавцы спортивного инвентаря (+289%), сантехники (+240%), продукции для садоводства (+183%), одежды (+179%) и товаров для отдыха и кемпинга (+177%).
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