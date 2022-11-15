https://ria.ru/20221115/vzryv-1831786548.html

Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве

Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве - РИА Новости, 16.11.2022

Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве

Пожарная служба Польши сообщает о гибели двух человек при взрыве на зерносушилке в Пшеводуве недалеко от границы с Украиной, но без какого-либо объяснения... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-15T23:10

2022-11-15T23:10

2022-11-16T03:47

в мире

польша

украина

происшествия

инцидент с падением ракет в польше

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Пожарная служба Польши сообщает о гибели двух человек при взрыве на зерносушилке в Пшеводуве недалеко от границы с Украиной, но без какого-либо объяснения причин происшествия.Ранее местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что на территории Польши якобы упали две ракеты, в результате на зерносушилке погибли два человека.По данным Radio Lublin, инцидент произошел на территории зернохранилища около 15.40 (17.40 мск).Пресс-секретарь местного подразделения пожарной службы Марчин Лебедович заявил радиостанции, что "причины этого происшествия на данный момент неизвестны".Польские официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится.

https://ria.ru/20221115/polsha-1831776656.html

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в мире, польша, украина, происшествия, инцидент с падением ракет в польше