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Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве
Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве - РИА Новости, 16.11.2022
Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве
Пожарная служба Польши сообщает о гибели двух человек при взрыве на зерносушилке в Пшеводуве недалеко от границы с Украиной, но без какого-либо объяснения... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T23:10
2022-11-15T23:10
2022-11-16T03:47
в мире
польша
украина
происшествия
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Пожарная служба Польши сообщает о гибели двух человек при взрыве на зерносушилке в Пшеводуве недалеко от границы с Украиной, но без какого-либо объяснения причин происшествия.Ранее местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что на территории Польши якобы упали две ракеты, в результате на зерносушилке погибли два человека.По данным Radio Lublin, инцидент произошел на территории зернохранилища около 15.40 (17.40 мск).Пресс-секретарь местного подразделения пожарной службы Марчин Лебедович заявил радиостанции, что "причины этого происшествия на данный момент неизвестны".Польские официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится.
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в мире, польша, украина, происшествия, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Украина, Происшествия, Инцидент с падением ракет в Польше
23:10 15.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве
Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве на границе с Украиной
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Пожарная служба Польши сообщает о гибели двух человек при взрыве на зерносушилке в Пшеводуве недалеко от границы с Украиной, но без какого-либо объяснения причин происшествия.
Ранее местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что на территории Польши якобы упали две ракеты, в результате на зерносушилке погибли два человека.
По данным Radio Lublin, инцидент произошел на территории зернохранилища около 15.40 (17.40 мск).
Пресс-секретарь местного подразделения пожарной службы Марчин Лебедович заявил радиостанции, что "причины этого происшествия на данный момент неизвестны".
"Мы получили сообщение о взрыве на сушильной площадке. На самом деле, по прибытии мы подтверждаем, что что-то подобное произошло. Два человека погибли на месте", - сказал он.
Польские официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится.