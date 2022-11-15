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В США считают, что ядерный взрыв в Европе не навредит американцам
В США считают, что ядерный взрыв в Европе не навредит американцам - РИА Новости, 15.11.2022
В США считают, что ядерный взрыв в Европе не навредит американцам
Возможный ядерный взрыв в Европе не будет иметь негативных последствий для здоровья американцев, говорится в письменных показаниях главы Министерства внутренней РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T20:36
2022-11-15T20:36
2022-11-15T20:58
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Возможный ядерный взрыв в Европе не будет иметь негативных последствий для здоровья американцев, говорится в письменных показаниях главы Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности.В конце сентября в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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в мире, владимир путин, сша, европа, россия, министерство внутренней безопасности сша, нато
В мире, Владимир Путин, США, Европа, Россия, Министерство внутренней безопасности США, НАТО
20:36 15.11.2022 (обновлено: 20:58 15.11.2022)
В США считают, что ядерный взрыв в Европе не навредит американцам
Министр Майоркас: если в Европе случится ядерный взрыв, он не навредит американцам