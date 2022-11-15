https://ria.ru/20221115/vstrechi-1831570605.html

Встречи с семьями мобилизованных организованы в Пуровском районе ЯНАО

Встречи с семьями мобилизованных организованы в Пуровском районе ЯНАО - РИА Новости, 15.11.2022

Встречи с семьями мобилизованных организованы в Пуровском районе ЯНАО

Ежедневные встречи с семьями мобилизованных и добровольцев организованы в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:17

2022-11-15T12:17

2022-11-15T12:17

ямало-ненецкий автономный округ

пуровский район

тарко-сале

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Ежедневные встречи с семьями мобилизованных и добровольцев организованы в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба главы региона."В Пуровском районе организованы ежедневные встречи с семьями мобилизованных и добровольцев. Такое решение было принято главой Пуровского района Антоном Колодиным. Индивидуальные встречи с семьями глава Пуровского района проводит по будням. Они проходят в администрации как очно, так и в онлайн-форматах – он особенно востребован у жителей поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных", - говорится в сообщении.На личном приеме также работают представители прокуратуры, заместители главы администрации района, руководители профильных департаментов и управлений – социальной политики, коммунального хозяйства, жилищного отдела."Губернатор поставил задачу – семьи мобилизованных ямальцев должны чувствовать не формальный подход, а реальную заботу. Нам на местах очень важно проявить максимальную вовлеченность, оказать семьям внимание и помощь. Мы эту работу уже начали с первых дней отправки мобилизованных, активно работает муниципальный штаб #МыВместе. Считаю, что нужно подключать дополнительные возможности, поэтому ближайшие несколько дней провожу в личном общении с семьями мобилизованных и добровольцев", - приводятся в сообщении слова главы Пуровского района.В Уренгое и Самбурге Антон Колодин на этой неделе планирует встретиться с семьями во время своих рабочих визитов в поселения."Главы местных администраций в поселениях уже проводят личные приемы семей мобилизованных и добровольцев. Очень оперативно реагируем на все просьбы, особое внимание уделяем детям. С каждой семьей мобилизованных всего нашего района волонтерами штаба #МыВместе и социальными службами установлен контакт, еженедельно специалисты созваниваются с ними, предлагают необходимую помощь", – подчеркнул глава Пуровского района.В октябре руководство и волонтеры штаба #МыВместе в Тарко-Сале организовали встречу со всеми семьями мобилизованных пуровчан. В теплой обстановке они смогли познакомиться друг с другом и получить консультации необходимых специалистов в сферах юриспруденции, здравоохранения, образования, социальной политики, психологии, а также банковской сферы, уточняют власти.

https://ria.ru/20221115/zayavki-1831569144.html

https://ria.ru/20221103/yanao-1828952734.html

пуровский район

тарко-сале

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пуровский район, тарко-сале, общество