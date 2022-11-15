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Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20

Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20, заявила официальный... РИА Новости, 15.11.2022

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антониу гутерреш

сергей лавров

россия

оон

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров и Генсекретарь ООН", - написала в своем Telegram-аккаунте Захарова, сопроводив пост с фотографией двух дипломатов.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антониу гутерреш, сергей лавров, россия, оон, саммит g20