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Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20
Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20, заявила официальный... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:20
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антониу гутерреш
сергей лавров
россия
оон
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров и Генсекретарь ООН", - написала в своем Telegram-аккаунте Захарова, сопроводив пост с фотографией двух дипломатов.
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антониу гутерреш, сергей лавров, россия, оон, саммит g20
Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Россия, ООН, Саммит G20
11:20 15.11.2022 (обновлено: 11:28 15.11.2022)
 
Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20

Глава МИД Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем на саммите G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сергей Лавров и Генсекретарь ООН", - написала в своем Telegram-аккаунте Захарова, сопроводив пост с фотографией двух дипломатов.
 
Антониу ГутеррешСергей ЛавровРоссияООНСаммит G20
 
 
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