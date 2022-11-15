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Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20
Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20, заявила официальный... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:20
2022-11-15T11:20
2022-11-15T11:28
антониу гутерреш
сергей лавров
россия
оон
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях саммита G20, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сергей Лавров и Генсекретарь ООН", - написала в своем Telegram-аккаунте Захарова, сопроводив пост с фотографией двух дипломатов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антониу гутерреш, сергей лавров, россия, оон, саммит g20
Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Россия, ООН, Саммит G20
11:20 15.11.2022 (обновлено: 11:28 15.11.2022)
Лавров проводит встречу с генсеком ООН на саммите G20
Глава МИД Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем на саммите G20