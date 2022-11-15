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Минобороны Хорватии предложило обучать украинских военных - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/voennye-1831619438.html
Минобороны Хорватии предложило обучать украинских военных
Минобороны Хорватии предложило обучать украинских военных - РИА Новости, 15.11.2022
Минобороны Хорватии предложило обучать украинских военных
Минобороны Хорватии внесло предложения по обучению военных из Украины, которые предстоит утвердить Сабору (парламенту) страны, заявил премьер Андрей Пленкович. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:09
2022-11-15T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
андрей пленкович
йенс столтенберг
алексей резников
хорватия
россия
украина
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БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Минобороны Хорватии внесло предложения по обучению военных из Украины, которые предстоит утвердить Сабору (парламенту) страны, заявил премьер Андрей Пленкович.МО Хорватии сообщило, что глава ведомства Марио Баножич во вторник принимает участие во встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Военное ведомство Хорватии ожидает также участия генсека НАТО Йенса Столтенберга и видеообращения украинского министра обороны Алексея Резникова."Мы помогаем Украине в последние девять месяцев всеми возможными способами, включая военную помощь. Предложения о помощи в смысле путей обучения украинских военных поступили из вооруженных сил Хорватии, если кто-то в Саборе будет против, и это хорошо – будем знать, кто есть кто", - написал хорватский премьер Пленкович в Twitter в преддверии встречи глав МО в Брюсселе.Минобороны Хорватии также сообщило накануне, что что военный бюджет страны на 2023 год будет увеличен на 32,6 миллиона евро и составит 1,037 миллиарда. В 2024 году его планируется увеличить до 1,08 миллиарда, а в 2025 – до 1,09 миллиарда евро.Замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал в понедельник, что Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров". -0-Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221115/tsekh-1831602784.html
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в мире, андрей пленкович, йенс столтенберг, алексей резников, хорватия, россия, украина, нато, евросоюз, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Пленкович, Йенс Столтенберг, Алексей Резников, Хорватия, Россия, Украина, НАТО, Евросоюз, Twitter
14:09 15.11.2022
 
Минобороны Хорватии предложило обучать украинских военных

Премьер Хорватии Пленкович заявил, что Минобороны предложило обучать украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Минобороны Хорватии внесло предложения по обучению военных из Украины, которые предстоит утвердить Сабору (парламенту) страны, заявил премьер Андрей Пленкович.
МО Хорватии сообщило, что глава ведомства Марио Баножич во вторник принимает участие во встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Военное ведомство Хорватии ожидает также участия генсека НАТО Йенса Столтенберга и видеообращения украинского министра обороны Алексея Резникова.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 13:26Специальная военная операция на Украине
Германия и Словакия построят ремонтный цех для украинского оружия
"Мы помогаем Украине в последние девять месяцев всеми возможными способами, включая военную помощь. Предложения о помощи в смысле путей обучения украинских военных поступили из вооруженных сил Хорватии, если кто-то в Саборе будет против, и это хорошо – будем знать, кто есть кто", - написал хорватский премьер Пленкович в Twitter в преддверии встречи глав МО в Брюсселе.
Минобороны Хорватии также сообщило накануне, что что военный бюджет страны на 2023 год будет увеличен на 32,6 миллиона евро и составит 1,037 миллиарда. В 2024 году его планируется увеличить до 1,08 миллиарда, а в 2025 – до 1,09 миллиарда евро.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал в понедельник, что Москва отрицательно относится к решению ЕС о создании тренировочной миссии для украинских военнослужащих, но сюрпризом для России это не стало. По его словам, действия Запада свидетельствуют о проводимой им линии на взвинчивание напряженности и эскалацию, что противоречит "тем заявлениям, которые мы слышим из разных столиц, о необходимости поиска переговорного решения, начале предметных переговоров". -0-
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Солдаты украинской правительственной армии - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:16
Кипр предоставит персонал для обучения украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей ПленковичЙенс СтолтенбергАлексей РезниковХорватияРоссияУкраинаНАТОЕвросоюзTwitter
 
 
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