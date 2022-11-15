https://ria.ru/20221115/voennye-1831609599.html

Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ

Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022

Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ

Установлены дополнительные поощрения для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции РФ, за уничтоженную технику украинских боевиков,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:42

2022-11-15T13:42

2022-11-15T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Установлены дополнительные поощрения для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции РФ, за уничтоженную технику украинских боевиков, следует из данных специальной брошюры с конкретными цифрами, показанной во вторник в видеосюжете телеканала "Звезда".В показанной брошюре, в частности, говорится, что за уничтоженный самолет бойцу полагаются премиальные 300 тысяч рублей; за уничтоженный вертолет - 200 тысяч рублей; за уничтоженный беспилотник - 50 тысяч рублей; за уничтоженный танк - 100 тысяч рублей; за уничтожение бронетехники и ПВО (БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, "Бук", "Тор", "Оса", боевой машины РСЗО) - 50 тысяч рублей.Дополнительные выплаты в размере 8 тысяч рублей положены и за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях. Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач - до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221014/snayper-1823882160.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр