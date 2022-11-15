https://ria.ru/20221115/voennye-1831609599.html
Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ
Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ
Установлены дополнительные поощрения для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции РФ, за уничтоженную технику украинских боевиков,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:42
2022-11-15T13:42
2022-11-15T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Установлены дополнительные поощрения для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции РФ, за уничтоженную технику украинских боевиков, следует из данных специальной брошюры с конкретными цифрами, показанной во вторник в видеосюжете телеканала "Звезда".В показанной брошюре, в частности, говорится, что за уничтоженный самолет бойцу полагаются премиальные 300 тысяч рублей; за уничтоженный вертолет - 200 тысяч рублей; за уничтоженный беспилотник - 50 тысяч рублей; за уничтоженный танк - 100 тысяч рублей; за уничтожение бронетехники и ПВО (БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, "Бук", "Тор", "Оса", боевой машины РСЗО) - 50 тысяч рублей.Дополнительные выплаты в размере 8 тысяч рублей положены и за каждые сутки непосредственного участия в активных наступательных действиях. Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач - до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221014/snayper-1823882160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Для военных ввели дополнительные премии за уничтоженную технику ВСУ
"Звезда": военный, сумевший уничтожить самолет ВСУ, получает премию до 300 тысяч рублей