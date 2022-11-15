https://ria.ru/20221115/vertolet-1831561885.html
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 15.11.2022
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:00
2022-11-15T12:00
2022-11-15T12:07
происшествия
иркутская область
ми-8 амтш
россия
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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.Он добавил, что место посадки находится достаточно далеко от районного центра – поселка Жигалово."В Жигаловском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились, по предварительным данным, четыре члена экипажа", - сказал собеседник агентства - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, экипаж, предварительно, "в результате авиационного инцидента не пострадал".
https://ria.ru/20221108/pilot-1830085701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область, ми-8 амтш, россия
Происшествия, Иркутская область, Ми-8 АМТШ, Россия
12:00 15.11.2022 (обновлено: 12:07 15.11.2022)
В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области
ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.
"Пока известно, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. На борту четыре человека. Об их состоянии ничего пока не известно. Надеемся, что все живы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что место посадки находится достаточно далеко от районного центра – поселка Жигалово.
"В Жигаловском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились, по предварительным данным, четыре члена экипажа", - сказал собеседник агентства - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, экипаж, предварительно, "в результате авиационного инцидента не пострадал".