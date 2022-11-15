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В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 15.11.2022

В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:00

2022-11-15T12:00

2022-11-15T12:07

происшествия

иркутская область

ми-8 амтш

россия

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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Жигаловском районе Иркутской области, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.Он добавил, что место посадки находится достаточно далеко от районного центра – поселка Жигалово."В Жигаловском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились, по предварительным данным, четыре члена экипажа", - сказал собеседник агентства - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, экипаж, предварительно, "в результате авиационного инцидента не пострадал".

https://ria.ru/20221108/pilot-1830085701.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, иркутская область, ми-8 амтш, россия