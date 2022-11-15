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В Минобороны Венгрии заявили об отсутствии ясности по ситуации в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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В Минобороны Венгрии заявили об отсутствии ясности по ситуации в Польше
В Минобороны Венгрии заявили об отсутствии ясности по ситуации в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
В Минобороны Венгрии заявили об отсутствии ясности по ситуации в Польше
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки по итогам заседания совета безопасности страны заявил, что Будапешту пока не стоит предпринимать особенные... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T23:48
2022-11-16T03:47
в мире
виктор орбан
польша
венгрия
нато
европа
инцидент с падением ракет в польше
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БУДАПЕШТ, 15 ноя - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки по итогам заседания совета безопасности страны заявил, что Будапешту пока не стоит предпринимать особенные шаги, необходимо дождаться информации от польских коллег, которая прояснила бы ситуацию.Министр обороны также сообщил, что провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министрами обороны нескольких стран. "На основании имеющейся на настоящий момент информации все призывают к спокойствию, надо дождаться, какую информацию представит Польша", - отметил он.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал во вторник вечером совет безопасности.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831782695.html
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в мире, виктор орбан, польша, венгрия, нато, европа, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Виктор Орбан, Польша, Венгрия, НАТО, Европа, Инцидент с падением ракет в Польше
23:48 15.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
В Минобороны Венгрии заявили об отсутствии ясности по ситуации в Польше

Минобороны Венгрии не хочет предпринимать особенные шаги до получения информации от Польши

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Будапешт, Венгрия. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 ноя - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки по итогам заседания совета безопасности страны заявил, что Будапешту пока не стоит предпринимать особенные шаги, необходимо дождаться информации от польских коллег, которая прояснила бы ситуацию.
"Мы не знаем точно, что произошло, ждем сообщения наших польских коллег... Мы внимательно следим за развитием событий, венгерская армия, как всегда, стоит на защите страны. Пока что нам нет необходимости предпринимать какие-то особенные шаги, за исключением того, что мы постоянно на связи на международном и военном уровне со всей системой Европы и НАТО, чтобы быть готовыми немедленно отреагировать, если что-то случится", - сказал Салаи-Бобровницки в эфире телеканала М1.
Министр обороны также сообщил, что провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министрами обороны нескольких стран. "На основании имеющейся на настоящий момент информации все призывают к спокойствию, надо дождаться, какую информацию представит Польша", - отметил он.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал во вторник вечером совет безопасности.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 22:31
Министр обороны Венгрии провел телефонные переговоры со Столтенбергом
 
В миреВиктор ОрбанПольшаВенгрияНАТОЕвропаИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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