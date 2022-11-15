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Курорты в Венгрии страдают из-за отсутствия российских туристов - РИА Новости, 15.11.2022
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Туризм
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Курорты в Венгрии страдают из-за отсутствия российских туристов
Курорты в Венгрии страдают из-за отсутствия российских туристов - РИА Новости, 15.11.2022
Курорты в Венгрии страдают из-за отсутствия российских туристов
Общий турпоток в Венгрию из-за потери российского рынка снизился на 10-15 процентов, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью газете... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:36
2022-11-15T16:41
туризм
венгрия
россия
будапешт
евросоюз
турпоток
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Общий турпоток в Венгрию из-за потери российского рынка снизился на 10-15 процентов, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью газете "Известия"."После прекращения прямого воздушного сообщения с ЕС поток российских путешественников значительно сократился. Это самым серьезным образом сказалось на состоянии местной туриндустрии: наши сограждане были в числе наиболее щедрых посетителей Венгрии и занимали третье место среди иностранцев по суммарному объему потраченных средств", — сказал Станиславов.Согласно статистике, в начале 2022 года количество гостевых ночей, проводимых россиянами в Венгрии, составляло в среднем 55 тысяч в месяц, а с марта этот показатель не превышает пяти-шести тысяч, добавил посол.Особенно сильно пострадали геотермальные курорты. "Знаменитые будапештские купальни в этом году потеряли около 311 миллионов форинтов (47,5 миллиона рублей)", — отметил он.Вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами глава дипмиссии призвал адресовать в Брюссель. "До введения запрета на перелеты двустороннее сотрудничество в области пассажирских перевозок активно развивалось: прямые рейсы осуществлялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Будапешт, Дебрецен и Хевиз. Не по нашей вине весь этот прибыльный бизнес остановлен, а перспектива возобновления прямого авиасообщения весьма туманна", — заключил Станиславов.
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венгрия, россия, будапешт, евросоюз, турпоток, новости - туризм, туризм, туристы, авиасообщение, авиарейсы
Туризм, Венгрия, Россия, Будапешт, Евросоюз, турпоток, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Авиасообщение, авиарейсы
16:36 15.11.2022 (обновлено: 16:41 15.11.2022)
 
Курорты в Венгрии страдают из-за отсутствия российских туристов

Посол Станиславов: турпоток в Венгрию из-за потери российского рынка снизился на 10-15%

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкТуристы на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште
Туристы на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Туристы на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Общий турпоток в Венгрию из-за потери российского рынка снизился на 10-15 процентов, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью газете "Известия".
"После прекращения прямого воздушного сообщения с ЕС поток российских путешественников значительно сократился. Это самым серьезным образом сказалось на состоянии местной туриндустрии: наши сограждане были в числе наиболее щедрых посетителей Венгрии и занимали третье место среди иностранцев по суммарному объему потраченных средств", — сказал Станиславов.
Согласно статистике, в начале 2022 года количество гостевых ночей, проводимых россиянами в Венгрии, составляло в среднем 55 тысяч в месяц, а с марта этот показатель не превышает пяти-шести тысяч, добавил посол.
Особенно сильно пострадали геотермальные курорты. "Знаменитые будапештские купальни в этом году потеряли около 311 миллионов форинтов (47,5 миллиона рублей)", — отметил он.
Вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами глава дипмиссии призвал адресовать в Брюссель.
"До введения запрета на перелеты двустороннее сотрудничество в области пассажирских перевозок активно развивалось: прямые рейсы осуществлялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Будапешт, Дебрецен и Хевиз. Не по нашей вине весь этот прибыльный бизнес остановлен, а перспектива возобновления прямого авиасообщения весьма туманна", — заключил Станиславов.
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ТуризмВенгрияРоссияБудапештЕвросоюзтурпотокНовости - ТуризмТуризмтуристыАвиасообщениеавиарейсы
 
 
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