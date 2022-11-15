https://ria.ru/20221115/vengriya-1831651483.html

Курорты в Венгрии страдают из-за отсутствия российских туристов

Курорты в Венгрии страдают из-за отсутствия российских туристов - РИА Новости, 15.11.2022

Курорты в Венгрии страдают из-за отсутствия российских туристов

Общий турпоток в Венгрию из-за потери российского рынка снизился на 10-15 процентов, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью газете... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:36

2022-11-15T16:36

2022-11-15T16:41

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Общий турпоток в Венгрию из-за потери российского рынка снизился на 10-15 процентов, заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью газете "Известия"."После прекращения прямого воздушного сообщения с ЕС поток российских путешественников значительно сократился. Это самым серьезным образом сказалось на состоянии местной туриндустрии: наши сограждане были в числе наиболее щедрых посетителей Венгрии и занимали третье место среди иностранцев по суммарному объему потраченных средств", — сказал Станиславов.Согласно статистике, в начале 2022 года количество гостевых ночей, проводимых россиянами в Венгрии, составляло в среднем 55 тысяч в месяц, а с марта этот показатель не превышает пяти-шести тысяч, добавил посол.Особенно сильно пострадали геотермальные курорты. "Знаменитые будапештские купальни в этом году потеряли около 311 миллионов форинтов (47,5 миллиона рублей)", — отметил он.Вопрос восстановления прямого авиасообщения между странами глава дипмиссии призвал адресовать в Брюссель. "До введения запрета на перелеты двустороннее сотрудничество в области пассажирских перевозок активно развивалось: прямые рейсы осуществлялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Будапешт, Дебрецен и Хевиз. Не по нашей вине весь этот прибыльный бизнес остановлен, а перспектива возобновления прямого авиасообщения весьма туманна", — заключил Станиславов.

https://ria.ru/20221025/turopotok-1826444480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

венгрия, россия, будапешт, евросоюз, турпоток, новости - туризм, туризм, туристы, авиасообщение, авиарейсы