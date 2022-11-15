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Легендарный музыкант припомнил США вклад в кризис на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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Легендарный музыкант припомнил США вклад в кризис на Украине
Легендарный музыкант припомнил США вклад в кризис на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Легендарный музыкант припомнил США вклад в кризис на Украине
Власти США несут всю ответственность за провоцирование украинского конфликта, заявил в интервью для YouTube-канала Bad Faith рок-музыкант, основатель группы... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:38
2022-11-15T17:56
в мире
джо байден
виктория нуланд
джеффри пайетт
украина
сша
вашингтон (штат)
евросоюз
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти США несут всю ответственность за провоцирование украинского конфликта, заявил в интервью для YouTube-канала Bad Faith рок-музыкант, основатель группы Pink Floyd и активист Роджер Уотерс."Очевидно, что с самого начала не нужно было осуществлять никаких военных поставок на Украину. Нужно было вступать в переговоры, вероятно, в 2007 году и понять это тогда, за семь лет до незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины и, как мы знаем, финансируемого США", — заявил он.По словам Уотерса, начало боевых действий на Украине помогло Штатам заработать на продаже оружия, обогатив крупных предпринимателей. А урегулировать конфликт до его открытой фазы, как считает музыкант, можно было лишь дипломатическим путем.Музыкант напомнил, что влияние Штатов на украинскую политику было безраздельным уже во время Майдана.Он подчеркнул, что Вашингтон ведет себя подобным образом, так как застрял в устаревших представлениях о мире как об однополярной иерархии, возглавляемой США."Это то, для чего было нужно такое расширение НАТО вплоть до границы с Россией. Байден и остальные в политической иерархии в США, вы живете прошлым. Однополярный мир невозможен. И если вы читали какие-либо новости из любой точки мира, то будете знать, что остальной мир, остальные три четверти населения мира не согласны с вами по поводу Украины", — уточнил музыкант.Он подчеркнул, что позицию Вашингтона по бывшей советской республике разделяют только страны Западной Европы.Уотерс уже не раз выступал с резкими заявлениями по поводу конфликта на Украине. Так, по его мнению, военная спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам. Кроме того, музыкант критиковал поставки вооружений Киеву, а Байдена называл военным преступником из-за его нежелания призвать украинский режим к диалогу с Москвой. За это Уотерса внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
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в мире, джо байден, виктория нуланд, джеффри пайетт, украина, сша, вашингтон (штат), евросоюз, нато, pink floyd
В мире, Джо Байден, Виктория Нуланд, Джеффри Пайетт, Украина, США, Вашингтон (штат), Евросоюз, НАТО, Pink Floyd
17:38 15.11.2022 (обновлено: 17:56 15.11.2022)
 
Легендарный музыкант припомнил США вклад в кризис на Украине

Основатель Pink Floyd Уотерс напомнил, что США отвечают за разжигание кризиса на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти США несут всю ответственность за провоцирование украинского конфликта, заявил в интервью для YouTube-канала Bad Faith рок-музыкант, основатель группы Pink Floyd и активист Роджер Уотерс.
"Очевидно, что с самого начала не нужно было осуществлять никаких военных поставок на Украину. Нужно было вступать в переговоры, вероятно, в 2007 году и понять это тогда, за семь лет до незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины и, как мы знаем, финансируемого США", — заявил он.
По словам Уотерса, начало боевых действий на Украине помогло Штатам заработать на продаже оружия, обогатив крупных предпринимателей. А урегулировать конфликт до его открытой фазы, как считает музыкант, можно было лишь дипломатическим путем.
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Музыкант напомнил, что влияние Штатов на украинскую политику было безраздельным уже во время Майдана.
"Виктория Нуланд была там. Ее разговоры с Джеффри Пайеттом, американским послом, хорошо известны, потому что были записаны на пленку и просочились. И что интересно, в одном из этих разговоров он спрашивает, а как же ЕС? А она отвечает — да плевать на ЕС. И это под запись", — возмутился Уотерс.
Он подчеркнул, что Вашингтон ведет себя подобным образом, так как застрял в устаревших представлениях о мире как об однополярной иерархии, возглавляемой США.
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"Это то, для чего было нужно такое расширение НАТО вплоть до границы с Россией. Байден и остальные в политической иерархии в США, вы живете прошлым. Однополярный мир невозможен. И если вы читали какие-либо новости из любой точки мира, то будете знать, что остальной мир, остальные три четверти населения мира не согласны с вами по поводу Украины", — уточнил музыкант.
Он подчеркнул, что позицию Вашингтона по бывшей советской республике разделяют только страны Западной Европы.
Уотерс уже не раз выступал с резкими заявлениями по поводу конфликта на Украине. Так, по его мнению, военная спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к российским границам. Кроме того, музыкант критиковал поставки вооружений Киеву, а Байдена называл военным преступником из-за его нежелания призвать украинский режим к диалогу с Москвой. За это Уотерса внесли в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
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В миреДжо БайденВиктория НуландДжеффри ПайеттУкраинаСШАВашингтон (штат)ЕвросоюзНАТОPink Floyd
 
 
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