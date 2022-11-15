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В Киеве назвали ситуацию на Украине критической - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831738406.html
В Киеве назвали ситуацию на Украине критической
В Киеве назвали ситуацию на Украине критической - РИА Новости, 15.11.2022
В Киеве назвали ситуацию на Украине критической
На Украине сложилась критическая ситуация после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:29
2022-11-15T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
украина
укрэнерго
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На Украине сложилась критическая ситуация после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.По словам Тимошенко, компания "Укрэнерго" вынуждена пойти на такие экстренные меры, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить аварий на оборудовании.Как ранее уточнил мэр Киева Виталий Кличко, как минимум половина жителей столицы осталась без электричества.Сегодня вечером на всей территории бывшей советской республики объявили воздушную тревогу. В Киеве и нескольких других крупных городах прогремели взрывы и начались отключения электроэнергии.Помимо столицы, местные власти сообщали об ударах по Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску, Хмельницкому, а также Сумской, Полтавской и Винницкой областям. Там возникли проблемы с энергоснабжением. Харьковское метро прекратило работу. Полностью обесточен Житомир.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого на Украине начались веерные отключения электричества.
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, укрэнерго, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Украина, Укрэнерго, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:29 15.11.2022 (обновлено: 19:04 15.11.2022)
 
В Киеве назвали ситуацию на Украине критической

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко назвал критической ситуацию с электричеством в стране

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На Украине сложилась критическая ситуация после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Тимошенко, компания "Укрэнерго" вынуждена пойти на такие экстренные меры, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить аварий на оборудовании.
Как ранее уточнил мэр Киева Виталий Кличко, как минимум половина жителей столицы осталась без электричества.
Сегодня вечером на всей территории бывшей советской республики объявили воздушную тревогу. В Киеве и нескольких других крупных городах прогремели взрывы и начались отключения электроэнергии.
Помимо столицы, местные власти сообщали об ударах по Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску, Хмельницкому, а также Сумской, Полтавской и Винницкой областям. Там возникли проблемы с энергоснабжением. Харьковское метро прекратило работу. Полностью обесточен Житомир.
Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого на Украине начались веерные отключения электричества.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоУкраинаУкрэнергоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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