https://ria.ru/20221115/ukraina-1831738406.html

В Киеве назвали ситуацию на Украине критической

В Киеве назвали ситуацию на Украине критической - РИА Новости, 15.11.2022

В Киеве назвали ситуацию на Украине критической

На Украине сложилась критическая ситуация после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:29

2022-11-15T18:29

2022-11-15T19:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

украина

укрэнерго

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На Украине сложилась критическая ситуация после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.По словам Тимошенко, компания "Укрэнерго" вынуждена пойти на такие экстренные меры, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить аварий на оборудовании.Как ранее уточнил мэр Киева Виталий Кличко, как минимум половина жителей столицы осталась без электричества.Сегодня вечером на всей территории бывшей советской республики объявили воздушную тревогу. В Киеве и нескольких других крупных городах прогремели взрывы и начались отключения электроэнергии.Помимо столицы, местные власти сообщали об ударах по Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску, Хмельницкому, а также Сумской, Полтавской и Винницкой областям. Там возникли проблемы с энергоснабжением. Харьковское метро прекратило работу. Полностью обесточен Житомир.Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого на Украине начались веерные отключения электричества.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, украина, укрэнерго, ситуация в днр и лнр