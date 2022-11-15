18:29 15.11.2022 (обновлено: 19:04 15.11.2022)
В Киеве назвали ситуацию на Украине критической
Замглавы офиса Зеленского Тимошенко назвал критической ситуацию с электричеством в стране
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На Украине сложилась критическая ситуация после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
"Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Тимошенко, компания "Укрэнерго" вынуждена пойти на такие экстренные меры, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить аварий на оборудовании.
Как ранее уточнил мэр Киева Виталий Кличко, как минимум половина жителей столицы осталась без электричества.
Сегодня вечером на всей территории бывшей советской республики объявили воздушную тревогу. В Киеве и нескольких других крупных городах прогремели взрывы и начались отключения электроэнергии.
Помимо столицы, местные власти сообщали об ударах по Львову, Ровно, Харькову, Житомиру, Ивано-Франковску, Хмельницкому, а также Сумской, Полтавской и Винницкой областям. Там возникли проблемы с энергоснабжением. Харьковское метро прекратило работу. Полностью обесточен Житомир.
Российские Вооруженные силы 10 октября начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом подрыв на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого на Украине начались веерные отключения электричества.
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