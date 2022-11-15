https://ria.ru/20221115/ukraina-1831736123.html

В Киеве считают удары по объектам инфраструктуры ответом на речь Зеленского

В Киеве считают удары по объектам инфраструктуры ответом на речь Зеленского - РИА Новости, 15.11.2022

В Киеве считают удары по объектам инфраструктуры ответом на речь Зеленского

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что новые удары России по объектам украинской инфраструктуры являются ответом на речь Зеленского на РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:25

2022-11-15T18:25

2022-11-15T19:19

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

андрей ермак

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что новые удары России по объектам украинской инфраструктуры являются ответом на речь Зеленского на саммите G20.Ранее во вторник в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением."Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом", - написал Ермак на своей странице в Twitter. Он также усомнился в том, что Россия хочет мира.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал речь Владимира Зеленского на "двадцатке" перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки G20. Ранее Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех". Он призвал к прекращению огня, но при этом добавил, что никакого "Минска-3" с Россией не будет.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831516687.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, андрей ермак, россия, украина, ситуация в днр и лнр