18:25 15.11.2022 (обновлено: 19:19 15.11.2022)
В Киеве считают удары по объектам инфраструктуры ответом на речь Зеленского
Глава офиса Зеленского Ермак назвал удары по Украине ответом на речь президента
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что новые удары России по объектам украинской инфраструктуры являются ответом на речь Зеленского на саммите G20.
Ранее во вторник в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.
"Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом", - написал Ермак на своей странице в Twitter. Он также усомнился в том, что Россия хочет мира.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал речь Владимира Зеленского на "двадцатке" перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки G20. Ранее Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными по формуле "всех на всех". Он призвал к прекращению огня, но при этом добавил, что никакого "Минска-3" с Россией не будет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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