https://ria.ru/20221115/ukraina-1831717440.html

В Житомире и Ровно под удар попали объекты инфраструктуры

В Житомире и Ровно под удар попали объекты инфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2022

В Житомире и Ровно под удар попали объекты инфраструктуры

Объекты критической и энергетической инфраструктуры Житомира и Ровно на Украине попали под удар, в городах пропал свет, сообщают местные власти. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:44

2022-11-15T17:44

2022-11-15T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

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ровно

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Объекты критической и энергетической инфраструктуры Житомира и Ровно на Украине попали под удар, в городах пропал свет, сообщают местные власти."Два удара по Житомиру, по энергетической инфраструктуре Житомира… Пока город остается без электроэнергии полностью", - заявил в своем видеообращении мэр Житомира Сергей Сухомлин.Об ударе по критической инфраструктуре сообщил мэр Ровно Александр Третяк."Некоторые части города без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221115/kiev-1831712491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, житомир, ровно, украина, вооруженные силы рф