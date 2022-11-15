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В Житомире и Ровно под удар попали объекты инфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831717440.html
В Житомире и Ровно под удар попали объекты инфраструктуры
В Житомире и Ровно под удар попали объекты инфраструктуры - РИА Новости, 15.11.2022
В Житомире и Ровно под удар попали объекты инфраструктуры
Объекты критической и энергетической инфраструктуры Житомира и Ровно на Украине попали под удар, в городах пропал свет, сообщают местные власти. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:44
2022-11-15T17:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
житомир
ровно
украина
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Объекты критической и энергетической инфраструктуры Житомира и Ровно на Украине попали под удар, в городах пропал свет, сообщают местные власти."Два удара по Житомиру, по энергетической инфраструктуре Житомира… Пока город остается без электроэнергии полностью", - заявил в своем видеообращении мэр Житомира Сергей Сухомлин.Об ударе по критической инфраструктуре сообщил мэр Ровно Александр Третяк."Некоторые части города без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221115/kiev-1831712491.html
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в мире, владимир зеленский, житомир, ровно, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Житомир, Ровно, Украина, Вооруженные силы РФ
17:44 15.11.2022 (обновлено: 17:56 15.11.2022)
 
В Житомире и Ровно под удар попали объекты инфраструктуры

В Житомире и Ровно под удар попали объекты критической и энергетической инфраструктуры

© Фото : Відділ комунікації поліції Житомирської області Здание администрации Житомира
Здание администрации Житомира - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Відділ комунікації поліції Житомирської області
Здание администрации Житомира . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Объекты критической и энергетической инфраструктуры Житомира и Ровно на Украине попали под удар, в городах пропал свет, сообщают местные власти.
"Два удара по Житомиру, по энергетической инфраструктуре Житомира… Пока город остается без электроэнергии полностью", - заявил в своем видеообращении мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Об ударе по критической инфраструктуре сообщил мэр Ровно Александр Третяк.
"Некоторые части города без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийЖитомирРовноУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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