17:44 15.11.2022 (обновлено: 17:56 15.11.2022)
В Житомире и Ровно под удар попали объекты инфраструктуры
В Житомире и Ровно под удар попали объекты критической и энергетической инфраструктуры
© Фото : Відділ комунікації поліції Житомирської області Здание администрации Житомира
© Фото : Відділ комунікації поліції Житомирської області
Здание администрации Житомира . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Объекты критической и энергетической инфраструктуры Житомира и Ровно на Украине попали под удар, в городах пропал свет, сообщают местные власти.
"Два удара по Житомиру, по энергетической инфраструктуре Житомира… Пока город остается без электроэнергии полностью", - заявил в своем видеообращении мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Об ударе по критической инфраструктуре сообщил мэр Ровно Александр Третяк.
"Некоторые части города без электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.