17:13 15.11.2022 (обновлено: 18:21 15.11.2022)
СМИ: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине
The Telegraph: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Запад слишком рано объявил себя победителем в украинском конфликте, утверждает Шерелль Джейкобс в статье для The Telegraph.
"У Запада не получается избавиться от мысли о том, что на полях сражений на Украине намечается сказочный конец", — пишет автор материала.
Также она предупредила, что все больше развивающихся стран отказываются поддерживать Запад. Такие государства, как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не выступили против России. Как предполагает обозреватель, угасающий интерес к американским и европейским идеям означает окончание их господства.
"В любом случае ситуация в Херсоне может совпасть с символическим моментом силы скорее для Китая, чем для Запада. Если Кремль вновь начнет наступление, военные возможности Америки будут ограниченны. Ее план сломить решимость России с помощью санкций до сих пор не удался, отчасти благодаря большим валютным резервам последней, а также отказу союзников Запада от сотрудничества", — подытожила Джейкобс.
На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.