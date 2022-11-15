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СМИ: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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СМИ: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине
СМИ: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
СМИ: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине
Запад слишком рано объявил себя победителем в украинском конфликте, утверждает Шерелль Джейкобс в статье для The Telegraph. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:13
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украина
нато
евросоюз
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Запад слишком рано объявил себя победителем в украинском конфликте, утверждает Шерелль Джейкобс в статье для The Telegraph."У Запада не получается избавиться от мысли о том, что на полях сражений на Украине намечается сказочный конец", — пишет автор материала.После того как украинские войска вошли в Херсон, США и ЕС уже убедили себя, что победа на стороне Киева, но Джейкобс считает, что конфликт еще далек от завершения и Россия не готова сдаваться.Также она предупредила, что все больше развивающихся стран отказываются поддерживать Запад. Такие государства, как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не выступили против России. Как предполагает обозреватель, угасающий интерес к американским и европейским идеям означает окончание их господства.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
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джо байден, сша, россия, украина, нато, евросоюз, в мире
Джо Байден, США, Россия, Украина, НАТО, Евросоюз, В мире
17:13 15.11.2022 (обновлено: 18:21 15.11.2022)
 
СМИ: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине

The Telegraph: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Знак Въезд запрещен и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Знак "Въезд запрещен" и флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Запад слишком рано объявил себя победителем в украинском конфликте, утверждает Шерелль Джейкобс в статье для The Telegraph.
"У Запада не получается избавиться от мысли о том, что на полях сражений на Украине намечается сказочный конец", — пишет автор материала.
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После того как украинские войска вошли в Херсон, США и ЕС уже убедили себя, что победа на стороне Киева, но Джейкобс считает, что конфликт еще далек от завершения и Россия не готова сдаваться.
Также она предупредила, что все больше развивающихся стран отказываются поддерживать Запад. Такие государства, как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не выступили против России. Как предполагает обозреватель, угасающий интерес к американским и европейским идеям означает окончание их господства.

"В любом случае ситуация в Херсоне может совпасть с символическим моментом силы скорее для Китая, чем для Запада. Если Кремль вновь начнет наступление, военные возможности Америки будут ограниченны. Ее план сломить решимость России с помощью санкций до сих пор не удался, отчасти благодаря большим валютным резервам последней, а также отказу союзников Запада от сотрудничества", — подытожила Джейкобс.

На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
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