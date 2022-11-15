https://ria.ru/20221115/ukraina-1831705603.html

СМИ: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине

СМИ: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

СМИ: Запад слишком рано посчитал себя победителем на Украине

Запад слишком рано объявил себя победителем в украинском конфликте, утверждает Шерелль Джейкобс в статье для The Telegraph. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:13

2022-11-15T17:13

2022-11-15T18:21

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Запад слишком рано объявил себя победителем в украинском конфликте, утверждает Шерелль Джейкобс в статье для The Telegraph."У Запада не получается избавиться от мысли о том, что на полях сражений на Украине намечается сказочный конец", — пишет автор материала.После того как украинские войска вошли в Херсон, США и ЕС уже убедили себя, что победа на стороне Киева, но Джейкобс считает, что конфликт еще далек от завершения и Россия не готова сдаваться.Также она предупредила, что все больше развивающихся стран отказываются поддерживать Запад. Такие государства, как Китай, Индия и Саудовская Аравия, не выступили против России. Как предполагает обозреватель, угасающий интерес к американским и европейским идеям означает окончание их господства.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831626202.html

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831639417.html

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джо байден, сша, россия, украина, нато, евросоюз, в мире