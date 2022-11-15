https://ria.ru/20221115/ukraina-1831697285.html

В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины

В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины - РИА Новости, 15.11.2022

В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины

США должны как можно скорее урезать военную и экономическую поддержку Украины и инициировать против нее расследование, заявил конгрессмен-республиканец Томас... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:49

2022-11-15T16:49

2022-11-15T17:27

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США должны как можно скорее урезать военную и экономическую поддержку Украины и инициировать против нее расследование, заявил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси.Ранее о необходимости прервать финансирование киевского режима и найти дипломатическое решение конфликта говорил американский эксперт в сфере обороны Харрисон Касс. По его словам, новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние, в котором поддерживаемая Соединенными Штатами сторона не сможет достичь значимого успеха.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для украинской армии.В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть военные действия. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией на Украине станут законными целями для ВКС России.

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831484213.html

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политика, украина, сша, конгресс сша, джо байден