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В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины - РИА Новости, 15.11.2022
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В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины
В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины - РИА Новости, 15.11.2022
В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины
США должны как можно скорее урезать военную и экономическую поддержку Украины и инициировать против нее расследование, заявил конгрессмен-республиканец Томас... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:49
2022-11-15T17:27
политика
украина
сша
конгресс сша
джо байден
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США должны как можно скорее урезать военную и экономическую поддержку Украины и инициировать против нее расследование, заявил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси.Ранее о необходимости прервать финансирование киевского режима и найти дипломатическое решение конфликта говорил американский эксперт в сфере обороны Харрисон Касс. По его словам, новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние, в котором поддерживаемая Соединенными Штатами сторона не сможет достичь значимого успеха.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для украинской армии.В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть военные действия. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией на Украине станут законными целями для ВКС России.
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политика, украина, сша, конгресс сша, джо байден
Политика, Украина, США, Конгресс США, Джо Байден
16:49 15.11.2022 (обновлено: 17:27 15.11.2022)
 
В конгрессе США заговорили о резкой смене политики в отношении Украины

Конгрессмен Мэсси: США должны резко сократить поддержку Украины и начать расследование

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. США должны как можно скорее урезать военную и экономическую поддержку Украины и инициировать против нее расследование, заявил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси.

"Мы должны немедленно прекратить выплаты Украине и начать тщательную проверку по расходованию 60 миллиардов долларов, которые (президент Соединенных Штатов. — Прим. ред.) Джо Байден и конгресс уже отправили туда", — написал он в Twitter.

Ранее о необходимости прервать финансирование киевского режима и найти дипломатическое решение конфликта говорил американский эксперт в сфере обороны Харрисон Касс. По его словам, новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый конгрессом, только затянет вооруженное противостояние, в котором поддерживаемая Соединенными Штатами сторона не сможет достичь значимого успеха.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на боевую технику для украинской армии.
В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть военные действия. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией на Украине станут законными целями для ВКС России.
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