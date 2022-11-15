https://ria.ru/20221115/ukraina-1831615106.html
Освобождение Украины от нацизма вернет миру безопасность, заявил Патрушев
Освобождение Украины от нацизма вернет миру безопасность, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022
Освобождение Украины от нацизма вернет миру безопасность, заявил Патрушев
Освобождение Украины от неонацизма положит начало возврату стабильности и безопасности в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:56
2022-11-15T13:56
2022-11-15T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
николай патрушев
украина
россия
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Освобождение Украины от неонацизма положит начало возврату стабильности и безопасности в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Сегодня Россия противодействует возродившемуся при поддержке коллективного Запада неонацистскому киевскому режиму и оголтелой русофобии, борется с геноцидом русскоязычного населения и отстаивает международное право, основанное на фундаментальных принципах ООН, а не на правилах, придуманных США в целях удержания своей гегемонии", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России."Освобождение Украины от неонацизма положит начало возвращению стабильности и безопасности в мире", - указал он.
https://ria.ru/20221004/prokuror-1821495268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Освобождение Украины от нацизма вернет миру безопасность, заявил Патрушев
Патрушев: освобождение Украины от неонацизма вернет миру стабильность и безопасность