https://ria.ru/20221115/ukraina-1831615106.html

Освобождение Украины от нацизма вернет миру безопасность, заявил Патрушев

Освобождение Украины от нацизма вернет миру безопасность, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.11.2022

Освобождение Украины от нацизма вернет миру безопасность, заявил Патрушев

Освобождение Украины от неонацизма положит начало возврату стабильности и безопасности в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:56

2022-11-15T13:56

2022-11-15T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

николай патрушев

украина

россия

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Освобождение Украины от неонацизма положит начало возврату стабильности и безопасности в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Сегодня Россия противодействует возродившемуся при поддержке коллективного Запада неонацистскому киевскому режиму и оголтелой русофобии, борется с геноцидом русскоязычного населения и отстаивает международное право, основанное на фундаментальных принципах ООН, а не на правилах, придуманных США в целях удержания своей гегемонии", - сказал Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России."Освобождение Украины от неонацизма положит начало возвращению стабильности и безопасности в мире", - указал он.

https://ria.ru/20221004/prokuror-1821495268.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, николай патрушев, украина, россия, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр