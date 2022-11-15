https://ria.ru/20221115/ukraina-1831584341.html
Лавров назвал Евросоюз и НАТО участниками гибридной войны на Украине
Лавров назвал Евросоюз и НАТО участниками гибридной войны на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров назвал Евросоюз и НАТО участниками гибридной войны на Украине
Запад продолжает поставлять Украине вооружения и поддерживать ее в военном плане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:46
2022-11-15T12:46
2022-11-15T13:52
специальная военная операция на украине
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украина
нато
евросоюз
сергей лавров
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большая двадцатка
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Запад продолжает поставлять Украине вооружения и поддерживать ее в военном плане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине - это и поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20. Он добавил, что также ЕС и НАТО предоставляют Украине разведданные, а США участвуют в определении целей."Это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лавров: "Идет гибридная война, которую Запад развязал и которую он готовил долгие годы"
ЕС И НАТО ДАВНО ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ - ЛАВРОВ
2022-11-15T12:46
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров, Россия, Большая двадцатка, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:46 15.11.2022 (обновлено: 13:52 15.11.2022)
Лавров назвал Евросоюз и НАТО участниками гибридной войны на Украине
Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО давно участвуют в гибридной войне на Украине