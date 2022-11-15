https://ria.ru/20221115/ukraina-1831584341.html

Лавров назвал Евросоюз и НАТО участниками гибридной войны на Украине

Лавров назвал Евросоюз и НАТО участниками гибридной войны на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров назвал Евросоюз и НАТО участниками гибридной войны на Украине

Запад продолжает поставлять Украине вооружения и поддерживать ее в военном плане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:46

2022-11-15T12:46

2022-11-15T13:52

специальная военная операция на украине

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Запад продолжает поставлять Украине вооружения и поддерживать ее в военном плане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине - это и поставки вооружений, тренировки, подготовка военнослужащих", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20. Он добавил, что также ЕС и НАТО предоставляют Украине разведданные, а США участвуют в определении целей."Это и работа инструкторов на земле, не говоря уже о тысячах наемников", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Идет гибридная война, которую Запад развязал и которую он готовил долгие годы" ЕС И НАТО ДАВНО ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ - ЛАВРОВ 2022-11-15T12:46 true PT0M34S

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато, евросоюз, сергей лавров, россия, большая двадцатка, ситуация в днр и лнр