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Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831583394.html
Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров
Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров - РИА Новости, 15.11.2022
Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров
Несмотря на заявления США на саммите G20, другие страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:42
2022-11-15T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
большая двадцатка
россия
сергей лавров
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Несмотря на заявления США на саммите G20, другие страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается украинской темы, то и США, и все их союзники в ходе дискуссий сегодня отметились достаточно агрессивно, обвинив Россию в, как они говорят, неспровоцированной агрессии против Украины. Вообще, знаете, чем чаще они говорят "неспровоцированная агрессия", тем больше, наверное, все убеждаются, что агрессия была спровоцирована ими. И является это не агрессией, а является операцией по защите законных интересов безопасности России, на границах которой создавались военные угрозы. И операцией по защите русского населения Донбасса", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20221110/konflikt-1830633004.html
сша
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в мире, сша, украина, большая двадцатка, россия, сергей лавров, саммит g20, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Большая двадцатка, Россия, Сергей Лавров, Саммит G20, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:42 15.11.2022 (обновлено: 13:52 15.11.2022)
 
Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров

Лавров: страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине спровоцировал Вашингтон

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 на Бали
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Несмотря на заявления США на саммите G20, другие страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается украинской темы, то и США, и все их союзники в ходе дискуссий сегодня отметились достаточно агрессивно, обвинив Россию в, как они говорят, неспровоцированной агрессии против Украины. Вообще, знаете, чем чаще они говорят "неспровоцированная агрессия", тем больше, наверное, все убеждаются, что агрессия была спровоцирована ими. И является это не агрессией, а является операцией по защите законных интересов безопасности России, на границах которой создавались военные угрозы. И операцией по защите русского населения Донбасса", - сказал Лавров журналистам.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 22:28Специальная военная операция на Украине
В США призвали страны добиться от России завершения конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаБольшая двадцаткаРоссияСергей ЛавровСаммит G20Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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