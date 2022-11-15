https://ria.ru/20221115/ukraina-1831583394.html
Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров
Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров - РИА Новости, 15.11.2022
Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров
Несмотря на заявления США на саммите G20, другие страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:42
2022-11-15T12:42
2022-11-15T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
большая двадцатка
россия
сергей лавров
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Несмотря на заявления США на саммите G20, другие страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается украинской темы, то и США, и все их союзники в ходе дискуссий сегодня отметились достаточно агрессивно, обвинив Россию в, как они говорят, неспровоцированной агрессии против Украины. Вообще, знаете, чем чаще они говорят "неспровоцированная агрессия", тем больше, наверное, все убеждаются, что агрессия была спровоцирована ими. И является это не агрессией, а является операцией по защите законных интересов безопасности России, на границах которой создавались военные угрозы. И операцией по защите русского населения Донбасса", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20221110/konflikt-1830633004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Большая двадцатка, Россия, Сергей Лавров, Саммит G20, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:42 15.11.2022 (обновлено: 13:52 15.11.2022)
Мир убеждается, что США спровоцировали конфликт на Украине, считает Лавров
Лавров: страны все больше убеждаются, что конфликт на Украине спровоцировал Вашингтон