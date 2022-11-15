https://ria.ru/20221115/ukraina-1831553553.html

В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей

В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей - РИА Новости, 15.11.2022

В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей

Украина для стран Запада стала наилучшим оружейным полигоном для испытания различных новых систем американских и европейских вооружений, об этом пишет... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:32

2022-11-15T11:32

2022-11-15T12:35

в мире

михаил федоров

даля грибаускайте

джо байден

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нато

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина для стран Запада стала наилучшим оружейным полигоном для испытания различных новых систем американских и европейских вооружений, об этом пишет корреспондент The New York Times Лара Джейкс.Джейкс уточняет, что украинские Вооруженные силы испытывают не только оружие и транспортные средства, поставляемые Западом, но и коммуникационное и информационное оборудование.Зарубежные политики также поддерживают идею использования конфликта для оценки эффективности различных видов оружия и техники.Как пишет обозреватель, благодаря пробному использованию западного оружия на Украине высокопоставленные чиновники и специалисты по планированию обороны в США и в странах их союзников могут решить, как инвестировать военные расходы в течение следующих двух десятилетий.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831537345.html

украина

киев

сша

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в мире, михаил федоров, даля грибаускайте, джо байден, украина, киев, сша, нато