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В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей - РИА Новости, 15.11.2022
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В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей
В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей - РИА Новости, 15.11.2022
В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей
Украина для стран Запада стала наилучшим оружейным полигоном для испытания различных новых систем американских и европейских вооружений, об этом пишет... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:32
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в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина для стран Запада стала наилучшим оружейным полигоном для испытания различных новых систем американских и европейских вооружений, об этом пишет корреспондент The New York Times Лара Джейкс.Джейкс уточняет, что украинские Вооруженные силы испытывают не только оружие и транспортные средства, поставляемые Западом, но и коммуникационное и информационное оборудование.Зарубежные политики также поддерживают идею использования конфликта для оценки эффективности различных видов оружия и техники.Как пишет обозреватель, благодаря пробному использованию западного оружия на Украине высокопоставленные чиновники и специалисты по планированию обороны в США и в странах их союзников могут решить, как инвестировать военные расходы в течение следующих двух десятилетий.На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
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в мире, михаил федоров, даля грибаускайте, джо байден, украина, киев, сша, нато
В мире, Михаил Федоров, Даля Грибаускайте, Джо Байден, Украина, Киев, США, НАТО
11:32 15.11.2022 (обновлено: 12:35 15.11.2022)
 
В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей

NYT: Запад использует Украину в качестве оружейного полигона

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина для стран Запада стала наилучшим оружейным полигоном для испытания различных новых систем американских и европейских вооружений, об этом пишет корреспондент The New York Times Лара Джейкс.

"Украина — лучший испытательный полигон, поскольку у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою и внести революционные изменения в военные технологии и современную войну", — цитирует автор статьи слова вице-премьера Киева Михаила Федорова.

Джейкс уточняет, что украинские Вооруженные силы испытывают не только оружие и транспортные средства, поставляемые Западом, но и коммуникационное и информационное оборудование.
Зарубежные политики также поддерживают идею использования конфликта для оценки эффективности различных видов оружия и техники.

"Мы учимся на Украине воевать и мы учимся использовать наше натовское оборудование. И да, это учебное поле боя. И мне стыдно, потому что украинцы платят своими жизнями за эти учения для нас", — заявила на прошлой неделе бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте.

Как пишет обозреватель, благодаря пробному использованию западного оружия на Украине высокопоставленные чиновники и специалисты по планированию обороны в США и в странах их союзников могут решить, как инвестировать военные расходы в течение следующих двух десятилетий.
На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
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