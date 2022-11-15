11:32 15.11.2022 (обновлено: 12:35 15.11.2022)
В США рассказали, как Запад использует Украину для своих целей
NYT: Запад использует Украину в качестве оружейного полигона
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкФлаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону
Флаг у здания Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина для стран Запада стала наилучшим оружейным полигоном для испытания различных новых систем американских и европейских вооружений, об этом пишет корреспондент The New York Times Лара Джейкс.
"Украина — лучший испытательный полигон, поскольку у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою и внести революционные изменения в военные технологии и современную войну", — цитирует автор статьи слова вице-премьера Киева Михаила Федорова.
Джейкс уточняет, что украинские Вооруженные силы испытывают не только оружие и транспортные средства, поставляемые Западом, но и коммуникационное и информационное оборудование.
Зарубежные политики также поддерживают идею использования конфликта для оценки эффективности различных видов оружия и техники.
"Мы учимся на Украине воевать и мы учимся использовать наше натовское оборудование. И да, это учебное поле боя. И мне стыдно, потому что украинцы платят своими жизнями за эти учения для нас", — заявила на прошлой неделе бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте.
Как пишет обозреватель, благодаря пробному использованию западного оружия на Украине высокопоставленные чиновники и специалисты по планированию обороны в США и в странах их союзников могут решить, как инвестировать военные расходы в течение следующих двух десятилетий.
На фоне российской военной операции США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.