https://ria.ru/20221115/ukraina-1831544835.html

Ле Пен считает, что Франция способствует продолжению конфликта на Украине

Ле Пен считает, что Франция способствует продолжению конфликта на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

Ле Пен считает, что Франция способствует продолжению конфликта на Украине

Франция, поставляя оружие Украине, способствует продолжению конфликта, считает лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:07

2022-11-15T11:07

2022-11-15T11:07

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Франция, поставляя оружие Украине, способствует продолжению конфликта, считает лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Я думаю, что вооружения, которые мы поставляем Украине, способствуют продолжению войны. Из-за того, что мы поставляем оружие, мы не ищем мирного решения конфликта путём переговоров. Я считаю, что поставками тяжелых вооружений мы способствуем продолжению конфликта, что приводит к гибели людей", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Inter. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжить военную поддержку Украины, поставляя ей противоракетные и другие оборонительные системы.Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR, в ближайшее время она передаст Киеву еще шесть таких гаубиц. Кроме того, Париж планирует направить Киеву радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html

https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, марин ле пен, франция, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр