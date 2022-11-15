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Ле Пен считает, что Франция способствует продолжению конфликта на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831544835.html
Ле Пен считает, что Франция способствует продолжению конфликта на Украине
Ле Пен считает, что Франция способствует продолжению конфликта на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Ле Пен считает, что Франция способствует продолжению конфликта на Украине
Франция, поставляя оружие Украине, способствует продолжению конфликта, считает лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:07
2022-11-15T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
марин ле пен
франция
украина
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Франция, поставляя оружие Украине, способствует продолжению конфликта, считает лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен."Я думаю, что вооружения, которые мы поставляем Украине, способствуют продолжению войны. Из-за того, что мы поставляем оружие, мы не ищем мирного решения конфликта путём переговоров. Я считаю, что поставками тяжелых вооружений мы способствуем продолжению конфликта, что приводит к гибели людей", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Inter. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжить военную поддержку Украины, поставляя ей противоракетные и другие оборонительные системы.Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR, в ближайшее время она передаст Киеву еще шесть таких гаубиц. Кроме того, Париж планирует направить Киеву радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, марин ле пен, франция, украина, россия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марин Ле Пен, Франция, Украина, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:07 15.11.2022
 
Ле Пен считает, что Франция способствует продолжению конфликта на Украине

Ле Пен: Франция, поставляя оружие, способствует продолжению конфликта на Украине

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Франция, поставляя оружие Украине, способствует продолжению конфликта, считает лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
"Я думаю, что вооружения, которые мы поставляем Украине, способствуют продолжению войны. Из-за того, что мы поставляем оружие, мы не ищем мирного решения конфликта путём переговоров. Я считаю, что поставками тяжелых вооружений мы способствуем продолжению конфликта, что приводит к гибели людей", - заявила Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжить военную поддержку Украины, поставляя ей противоракетные и другие оборонительные системы.
Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR, в ближайшее время она передаст Киеву еще шесть таких гаубиц. Кроме того, Париж планирует направить Киеву радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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