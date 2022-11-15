СБУ возбудила дело после якобы песнопения о России в лавре
СБУ возбудила уголовное дело после якобы песнопения о России в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России".
Ранее представитель раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь". После этого Служба безопасности Украины заявила, что изучает информацию о якобы пении "прославляющих Россию" песен в Киево-Печерской лавре.
"Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Следствие осуществляется по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины – "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае "Синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.