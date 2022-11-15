https://ria.ru/20221115/ukraina-1831542884.html

СБУ возбудила дело после якобы песнопения о России в лавре

СБУ возбудила дело после якобы песнопения о России в лавре - РИА Новости, 15.11.2022

СБУ возбудила дело после якобы песнопения о России в лавре

Служба безопасности Украины заявила, что возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России". РИА Новости, 15.11.2022

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2022-11-15T11:01

2022-11-15T11:01

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что возбудила уголовное дело после якобы пения на богослужении в Киево-Печерской лавре песни о "прославлении России".Ранее представитель раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь". После этого Служба безопасности Украины заявила, что изучает информацию о якобы пении "прославляющих Россию" песен в Киево-Печерской лавре."Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Следствие осуществляется по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины – "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В мае "Синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220905/ukraina-1814593191.html

https://ria.ru/20220531/liberaly-1791830210.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, киев, киево-печерская лавра, ситуация в днр и лнр