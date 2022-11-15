https://ria.ru/20221115/ukraina-1831537345.html

Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине

Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине

Владимир Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:39

2022-11-15T10:39

2022-11-15T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

большая двадцатка

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры."Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Принял участие в саммите "Группы двадцати", я представил предложения таких решений – конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Его предложения состоит из 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221115/zaluzhnyy-1831497207.html

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, большая двадцатка, россия, ситуация в днр и лнр