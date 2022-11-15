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Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831537345.html
Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине
Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине
Владимир Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:39
2022-11-15T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
большая двадцатка
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры."Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Принял участие в саммите "Группы двадцати", я представил предложения таких решений – конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Его предложения состоит из 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221115/zaluzhnyy-1831497207.html
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
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в мире, владимир зеленский, украина, большая двадцатка, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Большая двадцатка, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:39 15.11.2022
 
Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине

Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение десяти шагов по установлению мира на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 02:06
Залужный заявил, что ВСУ "не примут никаких переговоров"
"Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Принял участие в саммите "Группы двадцати", я представил предложения таких решений – конкретных и честных. Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворцами мира вместе с нами", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Его предложения состоит из 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаБольшая двадцаткаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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