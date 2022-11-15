10:20 15.11.2022 (обновлено: 18:00 15.11.2022)
Священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России
Священника Киево-Печерской лавры отстранили от молебнов из-за якобы песни о России
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о "прославлении России", хотя он ее не слышал, сообщают в лавре.
Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь". После этого Служба безопасности Украины заявила, что изучает информацию о якобы пении "прославляющих Россию" песен в Киево-Печерской лавре. В ведомстве пригрозили, что "эта ситуация не останется без соответствующей реакции".
"У нас много лет совершается частное богослужение перед иконой Божьей Матери "Пантанасса". Поют во время молебна люди, которые собираются на богослужение. И поскольку людей много, то уже собралась группка активистов, которые заполняют время после молебна: поют разные народные песни, псальмы. Священник был занят помазанием людей и общением с верующими, а потому не слышал, что именно поет группа активистов. Священника (отца Захария – ред.) уже отстранили от служения литургии и совершения молебнов", — пояснил представитель лавры на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения".
Он добавил, что в ближайшее время соберется Духовный собор лавры, разберет эту ситуацию и решит, кому какое наказание назначить.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "Синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую Лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.