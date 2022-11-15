https://ria.ru/20221115/ukraina-1831531998.html

Священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России

Священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России - РИА Новости, 15.11.2022

Священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России

Священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:20

2022-11-15T10:20

2022-11-15T18:00

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религия

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о "прославлении России", хотя он ее не слышал, сообщают в лавре.Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь". После этого Служба безопасности Украины заявила, что изучает информацию о якобы пении "прославляющих Россию" песен в Киево-Печерской лавре. В ведомстве пригрозили, что "эта ситуация не останется без соответствующей реакции"."У нас много лет совершается частное богослужение перед иконой Божьей Матери "Пантанасса". Поют во время молебна люди, которые собираются на богослужение. И поскольку людей много, то уже собралась группка активистов, которые заполняют время после молебна: поют разные народные песни, псальмы. Священник был занят помазанием людей и общением с верующими, а потому не слышал, что именно поет группа активистов. Священника (отца Захария – ред.) уже отстранили от служения литургии и совершения молебнов", — пояснил представитель лавры на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения".Он добавил, что в ближайшее время соберется Духовный собор лавры, разберет эту ситуацию и решит, кому какое наказание назначить.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "Синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую Лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221111/kanonizatsiya-1830753642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петр порошенко, украина, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, константинопольский патриархат, религия