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Священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России - РИА Новости, 15.11.2022
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Священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России
Священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России - РИА Новости, 15.11.2022
Священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России
Священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:20
2022-11-15T18:00
в мире
петр порошенко
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
религия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о "прославлении России", хотя он ее не слышал, сообщают в лавре.Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь". После этого Служба безопасности Украины заявила, что изучает информацию о якобы пении "прославляющих Россию" песен в Киево-Печерской лавре. В ведомстве пригрозили, что "эта ситуация не останется без соответствующей реакции"."У нас много лет совершается частное богослужение перед иконой Божьей Матери "Пантанасса". Поют во время молебна люди, которые собираются на богослужение. И поскольку людей много, то уже собралась группка активистов, которые заполняют время после молебна: поют разные народные песни, псальмы. Священник был занят помазанием людей и общением с верующими, а потому не слышал, что именно поет группа активистов. Священника (отца Захария – ред.) уже отстранили от служения литургии и совершения молебнов", — пояснил представитель лавры на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения".Он добавил, что в ближайшее время соберется Духовный собор лавры, разберет эту ситуацию и решит, кому какое наказание назначить.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "Синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую Лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221111/kanonizatsiya-1830753642.html
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в мире, петр порошенко, украина, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, константинопольский патриархат, религия
В мире, Петр Порошенко, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Константинопольский патриархат, Религия
10:20 15.11.2022 (обновлено: 18:00 15.11.2022)
 
Священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России

Священника Киево-Печерской лавры отстранили от молебнов из-за якобы песни о России

© Sputnik / Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о "прославлении России", хотя он ее не слышал, сообщают в лавре.
Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка – Русь". После этого Служба безопасности Украины заявила, что изучает информацию о якобы пении "прославляющих Россию" песен в Киево-Печерской лавре. В ведомстве пригрозили, что "эта ситуация не останется без соответствующей реакции".
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"У нас много лет совершается частное богослужение перед иконой Божьей Матери "Пантанасса". Поют во время молебна люди, которые собираются на богослужение. И поскольку людей много, то уже собралась группка активистов, которые заполняют время после молебна: поют разные народные песни, псальмы. Священник был занят помазанием людей и общением с верующими, а потому не слышал, что именно поет группа активистов. Священника (отца Захария – ред.) уже отстранили от служения литургии и совершения молебнов", — пояснил представитель лавры на YouTube-канале "Лавра. Путь спасения".
Он добавил, что в ближайшее время соберется Духовный собор лавры, разберет эту ситуацию и решит, кому какое наказание назначить.
Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае "Синод" раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую Лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих УПЦ. Кроме того, в марте в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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