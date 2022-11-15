https://ria.ru/20221115/ugon-1831504649.html

Страховщики назвали наиболее угоняемые марки автомобилей

Страховщики назвали наиболее угоняемые марки автомобилей - РИА Новости, 15.11.2022

Страховщики назвали наиболее угоняемые марки автомобилей

Количество угнанных автомобилей в текущем году не выросло вопреки ожиданиям, российские автоугонщики также продемонстрировали постоянство и в выборе марок... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T06:38

2022-11-15T06:38

2022-11-15T06:38

авто

игорь иванов

ресо-гарантия

hyundai genesis

kia rio

toyota corolla

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Количество угнанных автомобилей в текущем году не выросло вопреки ожиданиям, российские автоугонщики также продемонстрировали постоянство и в выборе марок машин, предпочтя "корейцев" другим иномаркам и российским брендам, рассказали РИА Новости эксперты страховых компаний "РЕСО-Гарантия" и "Согласие".По словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павла Нефедова, больше всего в этом году злоумышленники похищали Hyundai и Kia – эти марки разделили первое место в антирейтинге: 17,6% угонов. Самые популярные модели у преступников - Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Kia Rio, отметил он. На втором месте, по подсчетам страховой компании, LADA Granta и Mitsubishi Outlander: по 8% хищений.Меньше угонщиков в этом году интересуют Toyota Camry и Toyota Land Cruiser – 4%, небольшая доля угонов приходится на другие машины: Honda CR-V, Infiniti M35, Infiniti QX80, Mercedes Benz E 200, Lexus LX570 и другие, добавляет Нефедов."Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61%), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13%). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы", - поделился эксперт "Согласия".Иванов из "РЕСО-Гарантия" говорит, что кража элементов не такой частый фактор, и роста обращений по таким случаям по сравнению с прошлым годом в компании не видят. Но если такие события все же случаются, то воруют разные элементы: боковые зеркала, фары (и то, и другое, в основном, с машин премиум-сегмента), запасные колеса, которые подвешены снизу, колеса с самого автомобиля (что было всегда), катализаторы глушителя (с тех же корейских брендов).

https://ria.ru/20200629/1573600443.html

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авто, игорь иванов, ресо-гарантия, hyundai genesis, kia rio, toyota corolla