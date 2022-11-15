https://ria.ru/20221115/uglevodorody-1831637460.html

Россия увеличит экспорт углеводородов

Россия увеличит экспорт углеводородов - РИА Новости, 15.11.2022

Россия увеличит экспорт углеводородов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что РФ будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок, следует из... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:51

2022-11-15T14:51

2022-11-15T15:06

экономика

цены на нефть

россия

большая двадцатка

саммит g20

сергей лавров

турция

северный поток

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что РФ будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок, следует из тезисов его выступления.Министр, согласно тезисам, также коснулся ситуации с расследованием терактов на "Северных потоках", отметив, что расследование ведется нетранаспарентно и вызывает большое количество вопросов.По его словам, Россия делает все в интересах укрепления энергетической безопасности, в частности наращивает производство СПГ, развивает трансграничные трубопроводные проекты, а также прорабатывает создание газового хаба в Турции, который компенсирует объемы транзита, шедшие по "Северным потокам".Говоря об углеводородах, Лавров отметил, что объем добычи нефти превосходит показатели прошлого года, Россия намерена увеличить экспорт и расширить его географию.

https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

россия

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экономика, цены на нефть, россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, турция, северный поток