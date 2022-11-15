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Россия увеличит экспорт углеводородов - РИА Новости, 15.11.2022
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Россия увеличит экспорт углеводородов
Россия увеличит экспорт углеводородов - РИА Новости, 15.11.2022
Россия увеличит экспорт углеводородов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что РФ будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок, следует из... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:51
2022-11-15T15:06
экономика
цены на нефть
россия
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
турция
северный поток
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что РФ будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок, следует из тезисов его выступления.Министр, согласно тезисам, также коснулся ситуации с расследованием терактов на "Северных потоках", отметив, что расследование ведется нетранаспарентно и вызывает большое количество вопросов.По его словам, Россия делает все в интересах укрепления энергетической безопасности, в частности наращивает производство СПГ, развивает трансграничные трубопроводные проекты, а также прорабатывает создание газового хаба в Турции, который компенсирует объемы транзита, шедшие по "Северным потокам".Говоря об углеводородах, Лавров отметил, что объем добычи нефти превосходит показатели прошлого года, Россия намерена увеличить экспорт и расширить его географию.
https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html
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экономика, цены на нефть, россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, турция, северный поток
Экономика, Цены на нефть, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров, Турция, Северный поток
14:51 15.11.2022 (обновлено: 15:06 15.11.2022)
 
Россия увеличит экспорт углеводородов

Лавров: Россия будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСклад угля
Склад угля - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Склад угля. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что РФ будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок, следует из тезисов его выступления.
Министр, согласно тезисам, также коснулся ситуации с расследованием терактов на "Северных потоках", отметив, что расследование ведется нетранаспарентно и вызывает большое количество вопросов.
По его словам, Россия делает все в интересах укрепления энергетической безопасности, в частности наращивает производство СПГ, развивает трансграничные трубопроводные проекты, а также прорабатывает создание газового хаба в Турции, который компенсирует объемы транзита, шедшие по "Северным потокам".
Говоря об углеводородах, Лавров отметил, что объем добычи нефти превосходит показатели прошлого года, Россия намерена увеличить экспорт и расширить его географию.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:00
У европейских энергетиков вслед за российским газом закончились деньги
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Сергей ЛавровТурцияСеверный поток
 
 
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